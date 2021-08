- Umfassende elektromagnetische Flugvermessung auf 1.092 km Luftlinie soll in 2. Jahreshälfte 2021 beginnen

- Programm wurde konzipiert, um mehrere vielversprechende Muttergesteine bei Mine Mount Chalmers und umliegenden Gebieten zu untersuchen

- Programm wird weitere Informationen hinsichtlich Ermittlung von Bohrzielen liefern, die mehrere der kürzlich entdeckten umfassenden Bodenanomalien abdecken

ÜBERBLICK

16. August 2021 – QMines Limited (ASX: QML, FWB: 81V) („QMines“ oder das „Unternehmen“) freut sich, das folgende Update hinsichtlich der geplanten Explorationsarbeiten bereitzustellen. Hinsichtlich der Pressemitteilung des Unternehmens mit dem Titel Mt Chalmers Look-a-Likes Confirms Large Scale Potential[i] freut sich das Unternehmen, eine geplante elektromagnetische Flugvermessung bekannt zu geben, die es ermöglichen wird, weitere Bohrziele exakter zu definieren.

Das Unternehmen hat Planetary Geophysics and Geosolutions mit der Durchführung einer umfassenden REP-TEM-Flugvermessung auf 1.092 km Luftlinie im Gebiet Mt Chalmers beauftragt. Das Programm wird sich nordwestlich und südöstlich der Mine Mt Chalmers erstrecken und ein umfassendes Gebiet der Berserker Beds abdecken. Diese Untersuchung soll in der zweiten Jahreshälfte 2021 beginnen und wird in Zusammenhang mit allen aktuellen Datensätzen verwendet werden, um zukünftige potenzielle VHMS-Bohrziele zu definieren.

Abb. 1: Airborne Geosolutions TDEM REP-TEM-Datenerfassungssystem

GEPLANTE UNTERSUCHUNG

Das Unternehmen hat Planetary Geophysics and Geosolutions mit der Durchführung einer elektromagnetischen geophysikalischen REPTEM Time Domain-Untersuchung beauftragt, bei der die elektrische Leitfähigkeit des Bodens unterhalb des Sensors gemessen wird. Das System wurde auch für die Messung von TDEM-Resonanzen im Frühstadium konzipiert, um eine exakte geologische Kartierung zu ermöglichen. Es handelt sich um ein vollautomatisches System, das von einer Helikopterplattform aus betrieben wird (Abbildung 1). Die Ausrüstung ist aerodynamisch und leicht, was eine bessere Datenerfassung sowie eine Kostenreduktion durch eine längere Untersuchungsdauer und einen geringeren Energiebedarf des Helikopters ermöglicht. Die Untersuchung wird über den Erkundungsgebieten Mt Chalmers, Tracker und Striker durchgeführt und umfasst über 1.092 km Luftlinie, wobei das Gebiet der elektromagnetischen Untersuchung in Abbildung 2 dargestellt ist.

Abb. 2: Gebiet der TDEM-Flugvermessung mit Fluglinien, Konzessionsgebieten sowie Mt Chalmers, T1, T2, T3 und den geochemischen Kupfer-in-Boden-Ergebnissen von Striker.

JÜNGSTE PRESSEMITTEILUNG

Hinsichtlich der jüngsten Pressemitteilung von QMines mit dem Titel Acquisition of Strategic Land Holdings Bode Well For Mt Chalmers Copper Development Strategy[ii] bestätigt das Unternehmen, dass der Kaufpreis für jedes der beiden zusätzlichen Landpakete neben dem Vorzeigeprojekt des Unternehmens, Mt Chalmers, nicht wesentlich war.

ÜBER QMINES

QMines Limited (ASX: QML) (FWB: 81V) ist ein in Queensland ansässiges Unternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Kupfer- und Goldvorkommen spezialisiert hat. QMines hat die Absicht, sich als Australiens erstes emissionsfreies Kupfer- und Golderschließungsunternehmen zu etablieren. Das Unternehmen besitzt sämtliche Rechte an vier Projekten im fortgeschrittenen Erschließungsstadium die eine Gesamtfläche von 1.096 km² umschließen. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, Mt Chalmers, liegt 17 km nordöstlich von Rockhampton. Das Projekt ist ein hochgradiger historischer Bergbaubetrieb, aus dem zwischen 1898 und 1982 insgesamt 1,2 Millionen Tonnen mit einem Erzgehalt von 3,6 g/t Au, 2,0 % Cu und 19 g/t Ag gefördert wurden. Mt Chalmers beherbergt 3,9 Millionen Tonnen vermutete Ressourcen (JORC 2012) mit einem Erzgehalt von 1,15 % Cu, 0,81 g/t Au und 8,4 g/t Ag.[iii]

QMines hat sich zum Ziel gesetzt, seine Ressourcenbasis zu erweitern, die Projekte in der Region zusammenzulegen und entsprechende Vermarktungsmöglichkeiten zu sondieren. Das Unternehmen hat ein ambitioniertes Explorationsprogramm (+30.000 m) eingeleitet, das den Aktionären enorme Vorteile aus der Ressourcenerweiterung und den Explorationserfolgen verschafft.

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors von QMines Limited genehmigt und autorisiert.

Link zur original-Meldung in englischer Sprache: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/ ...

DIRECTORS AND MANAGEMENT

ANDREW SPARKE

Executive Chairman

DANIEL LANSKEY

Managing Director

ELISSA HANSEN

Non-Executive Director & Company Secretary

JAMES ANDERSON

General Manager Operations

HAMISH GRANT

Project Geologist

QMINES LIMITED (ASX: QML)

KONTAKT

Firmenadresse: Suite J, 34 Suakin Drive, Mosman NSW 2088, Australien

Anschrift: PO Box 36, Mosman NSW 2088

Internet: www.qmines.com.au

Telefon (AUS): +61 (2) 8915 6241

Telefon (DE): +49 (0)831 930 652 43

E-Mail: info@qmines.com.au

Daniel Lanskey, Geschäftsführer

E-Mail: dan@qmines.com.au

Peter Nesvada, Investor Relations, Australien

E-Mail: peter@qmines.com.au

Investor Relations, Deutschland

E-Mail: investoren@qmines.com.au

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

[i] Mt Chalmers Look-a-Likes Confirms Large Scale Potential, 3. August 2021: https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/QML/02402944.pdf

[ii] QMines: Akquisition strategischer Landpakete ist ein gutes Zeichen für die Strategie der Kupferentwicklung in Mt. Chalmers10. August 2021, https://www.irw-press.com/de/news/qmines-akquisition-strategischer-lan ... / Original: https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/QML/02405341.pdf

[iii] Siehe den Bericht des unabhängigen Geologen, der auf Seite 84 des Prospekts vom 16. März 2021 beginnt und unter https://qmines.com.au/prospectus-2/. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die im Prospekt vom 16. März 2021 enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Ressourcenschätzungen im Prospekt vom 16. März 2021 zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

