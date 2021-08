Die "Grindeks"-Gruppe hat in der ersten Hälfte des Jahres 2021 einen Rekordumsatz und -gewinn erzielt

RIGA, Lettland, 16. August 2021 /PRNewswire/ -- Die konsolidierten, vorläufigen Finanzdaten der „Grindeks" Group zeigen eine Rekord-Gewinnsteigerung des Konzerns im ersten Quartal 2021. In diesem Zeitraum erreichte der Umsatz der „Grindeks" Group 115,6 Millionen Euro, also 21,1 Millionen Euro bzw. 22% mehr als im ersten Quartal 2020. Der Gewinn des Konzerns im ersten Quartal 2021 belief sich auf 19,8 Millionen Euro, 7 Millionen Euro bzw. 55% mehr als im ersten Quartal 2020.

Der Rekordgewinn und -umsatz der „Grindeks"-Gruppe wurde durch einen erheblichen Anstieg der Nachfrage nach von der Gruppe hergestellten Arzneimitteln für das Herz-Kreislauf-System, das zentrale Nervensystem und das Krankenhaussegment sowie das von der „Grindeks"-Tochtergesellschaft „Kalceks" angebotene Krankenhaussegment erzielt. Im ersten Halbjahr 2021 exportierte die Gruppe ihre Produktion in 91 Länder für einen Gesamtwert von 109,6 Millionen Euro.

Dr. chem. Juris Hmeļņickis, Vorstandsvorsitzender von JSC „Grindeks": „Wir haben uns in diesem Halbjahr im globalen Kontext schnell entwickelt, da die Nachfrage nach unseren Produkten deutlich gestiegen ist. Dank gezielter Teamarbeit und erfolgreicher Zusammenarbeit mit Patienten und Partnern haben wir Rekordumsätze und -gewinne erzielt. Auf diese Weise haben wir unsere Führungsposition als Arzneimittelhersteller in den baltischen Staaten weiter ausgebaut. Im letzten Halbjahr haben wir die Arbeitseffizienz weiter verbessert und ein Wachstum erreicht, ohne die Kosten und die Zahl der Mitarbeiter zu erhöhen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in den kommenden Monaten und Jahren hohe finanzielle Ergebnisse erzielen und gleichzeitig das Wort „Grindeks" immer weiter in die Welt tragen werden. Dies ist ein guter Beweis dafür, dass eine gründliche und qualitativ hochwertige Arbeit für die zukünftige Entwicklung geleistet wurde."

Der Umsatz der Gruppe mit Fertigarzneimitteln belief sich im ersten Halbjahr 2021 auf 109,5 Millionen Euro und stieg im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 um 21,9 Millionen Euro oder 25 %.

Im ersten Quartal 2021 erreichte das Umsatzvolumen der endgültigen Darreichungsformen des Konzerns in der Europäischen Union und anderen Ländern 59,6 Millionen Euro, das sind 14,8 Millionen Euro oder 33% mehr als im ersten Quartal 2020. In Portugal stieg der Umsatz im ersten Halbjahr 2021 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 um das 66-fache, in den Niederlanden um das 12-fache, in Österreich um das 5-fache, in Polen um das 4-fache, in Großbritannien um 79%, in Ungarn um 68%, in der Slowakei um 21% und in der Tschechischen Republik um 15%.