Chinesische Regulierung und Coronakrise: Asiatische Anleihen bieten einen erheblichen Aufschlag gegenüber US-Anleihen

Asiatische Hochzinsanleihen bieten ebenfalls einen Aufschlag: 505 Basispunkte gegenüber US-HY-Anleihen, was 360 Basispunkte über dem langfristigen Durchschnitt von 145 Basispunkten liegt.

In beiden Fällen bieten die asiatischen Anleihen auch kürzere Laufzeiten.

NN IP stellt fest, dass die jüngsten regulatorischen Entwicklungen in China in einigen Segmenten des dortigen Unternehmensanleihenmarktes zu Problemen geführt haben, während es in einigen asiatischen Schwellenländern neue Coronawellen gibt.

Joep Huntjens, Leiter des Bereichs asiatische festverzinsliche Wertpapiere, NN Investment Partners kommentiert: "Einige Anleger könnten angesichts der jüngsten Entwicklungen in China skeptisch gegenüber asiatischen Anleihen sein. Sie sollten jedoch die längerfristigen positiven Auswirkungen dieser Entwicklungen berücksichtigen. China ist bereit kurzfristige Einschnitte in Kauf zu nehmen, um die Einhaltung von Regularien zu verbessern und längerfristige strukturelle wirtschaftliche und soziale Ziele zu erreichen."

"Asiatische Anleihen sind für Anleger, die durch die derzeitige hohe Volatilität nicht verunsichert sind, attraktiv bewertet hinsichtlich mittel- bis langfristiger Renditen. Wenn die Impfprogramme Fortschritte machen und die derzeitige Volatilität nachlässt, erwarten wir, dass sich die Credit Spreads in Asien im Zuge der wirtschaftlichen Erholung deutlich verengen werden."

