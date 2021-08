Der Kunststoffspezialist Covestro veröffentlichte am 6. August den Halbjahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2021. Der Chemiekonzern konnte den Umsatz im zweiten Quartal kräftig steigern. Leider vereitelten anhaltende Rohstoffengpässe aber ein noch stärkeres Wachstum. Wie das Unternehmen am Freitag, den 6. August mitteilte, stieg der Konzernumsatz im zweiten Quartal um rund 83,5 Prozent auf mehr als 3,9 Milliarden Euro. Im Lichte der Umsatzbasis des Q2 2020, wo das Geschäft coronabeding zurückging, ist eine derartige Steigerung einzuordnen. Bei der Vorlage der Zahlen erklärte Konzernchef Markus Steilemann, dass Covestro im zweiten Quartal nahtlos an den positiven Geschäftsverlauf des ersten Jahresviertels anschließen konnte. Er erwartet für die zweite Jahreshälfte auch einen starken Impuls. Summa summarum erzielte Covestro einen Quartalsgewinn von 817 Millionen Euro und kann das Ergebnis aus dem pandemiebedingt schwachen Vorjahresquartal mehr als versechsfachen.

Trotz der positiven Zahlen bewegte sich die Aktie nach der Veröffentlichung kaum. Nachdem der Konzern seine Jahresprognose bereits vor einigen Wochen erhöht und dabei auch vorläufige Zahlen bekanntgegeben hatte, war das gute Abschneiden erwartet worden. Aber auf die Höchststände vom Q1 2018 rund um den Wert von 96 Euro hat das Papier mittelfristig noch einiges an Aufholpotenzial. Seit März 2021 bildet der Kursverlauf eine Seitwärtsrange aus, die von vergleichsweise engen Grenzen eingefasst ist. So liegt die untere Begrenzung der Range bei 53,32 Euro und die obere Begrenzung kann bei 59,37 Euro gezogen werden. Das erwartete KGV 2021 liegt mit dem Wert bei 8,10 im Vergleich zum aktuellen DAX KGV von 14,93 auf der günstigen Seite. Es ist also angerichtet, dass die seit März 2021 andauernden Seitwärtsrange überwunden werden kann und zumindest das partielle Hoch von Anfang März in Höhe von 63,24 Euro wieder ins Visier genommen wird.