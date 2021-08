Nachdem die Covestro-Aktie Ende Juni ihren seit März 2020 bestehenden Aufwärtstrend verlassen hatte, drohte dem Wertpapier ein Verkaufssignal. Der Ausverkauf endete jedoch nur knapp über dem EMA 50, praktisch sofort waren wieder Käufer zur Stelle und holten das Papier aus seinem Tal heraus. Ein Ausbruch aus dem seit Anfang März laufenden Abwärtstrend ist bislang noch nicht gelungen, allerdings sprechen die immer höheren Tiefs für ein derartiges Szenario. Gut möglich, dass ausgerechnet in dieser Woche ein Ausbruch darüber gelingt und damit ein Long-Signal aktiviert wird.

Chartbild immer positiver

Noch müssen sich technisch orientierte Marktteilnehmer etwas gedulden, erst bei einem Kurssprung mindestens über ein Niveau von 56,95 Euro dürfte ein Kaufsignal zunächst an die Junihochs bei 58,70 Euro erfolgen, darüber könnte noch einmal der markante Widerstand um 61,48 Euro in den unmittelbaren Fokus geraten. Für dieses Szenario würde sich demnach ein Investment beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DV3J6D anbieten. Eine Verlustbegrenzung sollte ein Niveau von 53,85 Euro vorerst nicht überschreiten. Rücksetzer unter den EMA 50 bei aktuell 52,15 Euro bergen dagegen Rückfallrisiken zurück in den nächstgrößeren Unterstützungsbereich um 48,00 Euro.