FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Rekordfahrt in der Vorwoche und dem erstmaligen Sprung über die Marke von 16 000 Punkten ist der Dax am Montag mit Verlusten in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex fiel kurz nach dem Start um 0,70 Prozent auf 15 865,26 Punkte.

Der MDax gab im frühen Handel um 0,60 Prozent auf 35 704,25 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 0,8 Prozent ein.

Zu Wochenbeginn kamen negative Impulse aus Übersee: So waren in China Konjunkturdaten zum Einzelhandel und zur Lage der Industrie schwächer als erwartet ausgefallen. Auch die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus vor allem in Japan schlägt weiter auf die Stimmung./la/mis