Sino Biological gibt den erfolgreichen Abschluss des Public Offerings in Höhe von 4,98 Milliarden RMB und die Börsennotierung an der Shenzhen ChiNext Stock Exchange bekannt

Beijing (ots/PRNewswire) - Sino Biological, Inc. ("Sino Biological" oder das

"Unternehmen"), ein Biotechnologieunternehmen, das biologische

Forschungsreagenzien und damit verbundene technische

Auftragsforschungsdienstleistungen anbietet, gab eine erfolgreiche Notierung an

der Shenzhen Stock Exchange-Tochter ChiNext unter dem Börsenkürzel Sino

Biological und dem Aktiencode 301047 bekannt. Im Rahmen dieses Börsengangs

wurden insgesamt 17 Millionen Aktien für insgesamt 4,98 Milliarden RMB

emittiert.



Die erfolgreiche Börsennotierung von Sino Biological ist ein wichtiger

Meilenstein im Rahmen des strategischen Wachstumsplans des Unternehmens. Dieses

Angebot rechtfertigt nicht nur das derzeitige Geschäftsmodell und Portfolio,

sondern bietet auch eine neue Ausgangsbasis für das künftige Wachstum und die

Entwicklung des Unternehmens, indem es die finanzielle Grundlage für eine breite

und schnelle Ausweitung der bestehenden Fähigkeiten von Sino Biological schafft.

Dr. Liangzhi Xie, Vorsitzender von Sino Biological, erklärte in seiner Rede

anlässlich der Börsenzulassung, dass Sino Biological durch dieses Angebot in der

Lage sein wird, seine Stärke als einer der weltweit führenden Anbieter von

Forschungsreagenzien und Dienstleistungen weiter auszubauen und gleichzeitig

seine Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität zu verbessern. Diese Bemühungen

werden den Anlegern mehrfachen Nutzen bringen, wie z. B. eine Steigerung des

Shareholder Value, und sich gleichzeitig positiv auf die Gesundheit und das

Wohlergehen der Gesellschaft auswirken







Produktion und den Vertrieb von biologischen Reagenzien wie rekombinanten

Proteinen, Antikörpern, Genen und Kulturmedien spezialisiert. Das Unternehmen

bietet auch verwandte technische Auftragsforschungsdienste an, darunter die

Entwicklung rekombinanter Proteine und Antikörper sowie biologische Analysen und

Tests. Mit einer Reihe von fortschrittlichen Kerntechnologien hat Sino

Biological eine komplette Technologieplattform aufgebaut, die Forschung,

Entwicklung, Scale-up-Produktion und Qualitätskontrolle umfasst, um die

effiziente Herstellung biologischer Reagenzien mit hohem Durchsatz zu

gewährleisten. Das Angebot des Unternehmens trägt zu Fortschritten im

Verständnis von Bereichen wie Molekularbiologie, Zellbiologie, Immunologie,

Entwicklungs- und Stammzellbiologie bei und fördert die Forschung und

Entwicklung innovativer Arzneimittel und diagnostischer Tests.



In Zukunft wird Sino Biological seine Bemühungen um Innovation, Erweiterung und

Optimierung der bestehenden Produkt- und Dienstleistungslinien ausweiten. Dies

wird durch die interne Entwicklung und den Erwerb von Schlüsseltechnologien in

Verbindung mit einem aggressiven Ausbau der Infrastruktur erreicht, wodurch die

Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens gestärkt und die Erfüllung der Mission von

Sino Biological, die Biowissenschaften voranzutreiben und die menschliche

Gesundheit zu verbessern, vorangetrieben wird.



Zukunftsgerichtete Aussagen



Einige der Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete

Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act dar. Diese

Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen der Geschäftsleitung und

unterliegen Unsicherheiten und veränderten Umständen. Sino Biological übernimmt

keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und

beabsichtigt auch nicht, dies zu tun. Weitere Informationen sind in den von Sino

Biological bei der Shenzhener Börse eingereichten Unterlagen enthalten.



Pressekontakt:



Sino Biological, Inc,ir@sinobiological.cn

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1594860/Listing_Ceremony.jpg



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/157972/4994599

OTS: Sino Biological, Inc.





Als Hightech-Unternehmen ist Sino Biological auf die Forschung, Entwicklung,Produktion und den Vertrieb von biologischen Reagenzien wie rekombinantenProteinen, Antikörpern, Genen und Kulturmedien spezialisiert. Das Unternehmenbietet auch verwandte technische Auftragsforschungsdienste an, darunter dieEntwicklung rekombinanter Proteine und Antikörper sowie biologische Analysen undTests. Mit einer Reihe von fortschrittlichen Kerntechnologien hat SinoBiological eine komplette Technologieplattform aufgebaut, die Forschung,Entwicklung, Scale-up-Produktion und Qualitätskontrolle umfasst, um dieeffiziente Herstellung biologischer Reagenzien mit hohem Durchsatz zugewährleisten. Das Angebot des Unternehmens trägt zu Fortschritten imVerständnis von Bereichen wie Molekularbiologie, Zellbiologie, Immunologie,Entwicklungs- und Stammzellbiologie bei und fördert die Forschung undEntwicklung innovativer Arzneimittel und diagnostischer Tests.In Zukunft wird Sino Biological seine Bemühungen um Innovation, Erweiterung undOptimierung der bestehenden Produkt- und Dienstleistungslinien ausweiten. Dieswird durch die interne Entwicklung und den Erwerb von Schlüsseltechnologien inVerbindung mit einem aggressiven Ausbau der Infrastruktur erreicht, wodurch dieWettbewerbsfähigkeit des Unternehmens gestärkt und die Erfüllung der Mission vonSino Biological, die Biowissenschaften voranzutreiben und die menschlicheGesundheit zu verbessern, vorangetrieben wird.Zukunftsgerichtete AussagenEinige der Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichteteAussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act dar. DieseAussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen der Geschäftsleitung undunterliegen Unsicherheiten und veränderten Umständen. Sino Biological übernimmtkeine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren undbeabsichtigt auch nicht, dies zu tun. Weitere Informationen sind in den von SinoBiological bei der Shenzhener Börse eingereichten Unterlagen enthalten.Pressekontakt:Sino Biological, Inc,ir@sinobiological.cnFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1594860/Listing_Ceremony.jpgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/157972/4994599OTS: Sino Biological, Inc.