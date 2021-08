Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Weil der nächste wichtige Widerstand jetzt immer näher rückt. Bis zum Monatshoch fehlen nun schließlich nur noch rund drei Prozent. Bei 0,17 EUR liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, müssen aktuell die 200-Tage-Linie fürchten. Wenn es danach geht, verläuft Relay Medical nämlich in Abwärtstrends, da sich dieser Durchschnittswert bei 0,27 EUR befindet. Aber dass die Kurse auch Abwärtstrends positiv überraschen können, beweist Relay Medical heute wieder einmal in beeindruckender Art und Weise.

Fazit: Wie es bei Relay Medical weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenfrei lesen.