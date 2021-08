Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Nach den Rekorden der letzten Woche ist der DAX am Montagmorgen schwächer in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.955 Punkten berechnet und damit 0,2 Prozent unter Vortagesschluss.Im Verhältnis zur Entwicklung in Asien und am Ölmarkt war das Minus aber moderat. Der Nikkei-Index hatte am Montag deutlich nachgelassen und mit einem Stand von 27.523,19 Punkten geschlossen (-1,62 Prozent). Auch für den Ölpreis ging es zum Start in die neue Woche kräftig bergab. Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete 69,31 US-Dollar und damit 1,8 Prozent weniger als am Freitag.