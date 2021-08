Anlass der Studie: Managementinterview

16.08.2021 - GBC Managementinterview mit Joachim Semrau, Vorstand der Homes & Holiday AG



'Ferienimmobilien auf Mallorca und den Balearen stehen ganz oben auf der Wunschliste.'



Am 21.07.2021 hat die Homes & Holiday AG Ihre ordentliche Hauptversammlung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 abgehalten und im Rahmen dieses Events sehr umfangreich zur bisherigen Geschäftsentwicklung und zu den Perspektiven des Unternehmens berichtet bzw. sich geäußert.

GBC hat diese Situation zum Anlass genommen und ein Interview mit dem Vorstand Joachim Semrau zum aktuellen Verlauf der Geschäftsentwicklung, zur Strategie sowie zum Ausblick des Unternehmens durchgeführt.

GBC: Herr Semrau, Die weiterhin andauernde Corona-Situation hat auch zu einem herausfordernden Marktumfeld für die Tourismus- und Immobilienmaklerbranche auf den Balearen geführt. Wie entwickelt sich aktuell Ihr Kerngeschäft - das Maklerbusiness- in Ihrer Hauptregion Mallorca?



Herr Semrau: Bisher sieht es so aus, als würden wir im Maklergeschäft auf Mallorca ein Rekordjahr erleben. Wie es konkret im zweiten Halbjahr weiter geht, hängt natürlich auch von möglichen Reisebeschränkungen im Herbst und Winter ab. Gesundheitsschutz und Pandemie-Beschränkungen haben die eigene Ferienimmobilie für viele noch attraktiver gemacht, da sie zudem noch eine wertstabile Kapitalanlage darstellt. Mallorca und die Balearen stehen hier ganz oben auf der Wunschliste. So hat sich das Immobiliengeschäft bereits Mitte März 2020 nach dem ersten Lockdown sehr schnell erholt. Unsere Tochtergesellschaft Porta Mallorquina Real Estate konnte das vermittelte Immobilien-Transaktionsvolumen im vergangenen Jahr um elf Prozent steigern. Dieser positive Trend hat sich im laufenden Jahr nochmals verstärkt. Details werden wir im Halbjahresbericht geben.



GBC: Sie sind mit der Homes & Holiday-Gruppe hauptsächlich auf den Balearen und hierbei insbesondere auf Mallorca im Immobilienmakler-Business aktiv. Wie schätzen Sie das mittel- und langfristige Potenzial des Immobilienmarktes auf den Balearen ein und in welcher Phase befindet sich dieser regionale Immobilienmarkt? Könnte die Inselgruppe sogar künftig noch weiter an Attraktivität gewinnen?