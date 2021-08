DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf AURELIUS unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf des verbliebenen Geschäfts von Office Depot Europe an den strategischen Investor RAJA 16.08.2021 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

München (Deutschland) / Paris (Frankreich), 16. August 2021 - AURELIUS Equity Opportunities (ISIN: DE000A0JK2A8) gab heute bekannt, dass eine Tochtergesellschaft von AURELIUS die Vereinbarung zum Verkauf des verbliebenen Geschäfts von Office Depot Europe, d. h. Viking und das restliche operative Geschäft von Office Depot Europe, an den strategischen Investor RAJA (mit Sitz in Roissy, Frankreich) unterzeichnet hat. Die RAJA-Gruppe ist Europas führender B2B-Versandhändler von Verpackungen sowie Betriebs- und Lagerausstattung und ein wichtiger Akteur auf dem Markt für Bürobedarf und -möbel. Nach der Veräußerung seiner Aktivitäten in Süd-, Ost- und Nordeuropa im Verlauf der letzten drei Jahre schließt der Verkauf des verbliebenen Geschäfts im nördlichen Westeuropa den Exit aus dem Investment Office Depot Europe ab. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2021 vollzogen. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Mit den Marken Viking und Office Depot ist das nun veräußerte Unternehmen in mehreren europäischen Märkten in der DACH-Region, Benelux, Großbritannien und Irland präsent und beliefert einen Kundenkreis, der von kleinen Start-ups bis hin zu Großkonzernen reicht. Es verfügt über langjährige Erfahrung und Expertise im Markt für Bürobedarf, eine integrierte Omnichannel-Plattform und über engagierte Expertenteams für seine wichtigsten Segmente und Marken.

Office Depot Europe wurde 2017 von AURELIUS in Form eines Carve-outs vom US-Konzern Office Depot, Inc. übernommen. Seither hat AURELIUS umfangreiche Investitionen in die E-Commerce-Aktivitäten des Unternehmens getätigt, was zur strategischen Neuausrichtung von Office Depot Europe führte. Der Fokus lag dabei auf Vikings Stärke im E-Commerce-Geschäft, das fast 90 Prozent der Umsätze im Online-Geschäft generierte. In den vergangenen drei Jahren wurden wesentliche Unternehmensteile an strategische Investoren veräußert, um so die Zukunft und Entwicklung im Rahmen einer neuen Eigentümerstruktur nachhaltig zu sichern. Mit dem heutigen Verkauf an die RAJA-Gruppe ist dieser Veräußerungsprozess abgeschlossen.