DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG Classics AG wird strategischer Partner des internationalen Literaturfestivals lit.COLOGNE

DEAG Deutsche Entertainment AG: DEAG Classics AG wird strategischer Partner des internationalen Literaturfestivals lit.COLOGNE

Berlin, 16. August 2021 - Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft ("DEAG") übernimmt über ihre 100-prozentige Tochtergesellschaft DEAG Classics AG 66,6 % der Anteile an der lit.COLOGNE GmbH. Der geschäftsführende Gesellschafter und Mitgründer Rainer Osnowski bleibt als Anteilseigner und Geschäftsführer an Bord und wird die Gesellschaft gemeinsam mit seinem Team, das komplett im Unternehmen verbleibt, langfristig weiterführen. Damit baut DEAG ihre Aktivitäten im Bereich Literatainment signifikant aus. Beide Partner erwarten durch die Kooperation Synergieeffekte bei der Entwicklung neuer Formate ebenso wie bei der Akquise neuer Standorte und im Ticketing-Geschäft.

Die lit.COLOGNE wurde im Jahr 2000 in Köln gegründet und erreichte ab ihrer ersten Ausgabe schnell ein immer größer werdendes Publikum. Mit bis zu 200 Veranstaltungen und einem eigenem Programm für Kinder und Jugendliche (lit.kid.COLOGNE) ist die lit.COLOGNE mit über 100.000 Besuchern inzwischen eines der größten Literaturfestivals in Europa. Mit weiteren Festivalformaten wie der phil.cologne, dem lit.COLOGNE Spezial und der lit.RUHR erweiterte die lit.COLOGNE ihre Aktivitäten in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich und verfügt über ein umfangreiches und sehr stabiles Partnernetzwerk. Zu den Live-Formaten gehören klassische Autorenlesungen ebenso wie Begegnungen großer Autoren mit Schauspielern als auch dramaturgisch inszenierte Fassungen. In den vergangenen Jahren waren zahlreiche nationale und internationale Stars zu Gast u.a. T.C. Boyle, Bret Easton Ellis, Susan Sonntag, Karl Lagerfeld, Daniel Kehlmann, Jonathan Franzen, John Irving, Juli Zeh, Henning Mankell, Patti Smith, Herbert Grönemeyer, Matthias Brandt, Iris Berben, Charles Aznavour, Doris Lessing oder Christoph Waltz.