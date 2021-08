WARBURG RESEARCH stuft HELLA KGaA Hueck & Co auf 'Hold'

Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Marc-Rene Tonn

Analysiertes Unternehmen: HELLA KGaA Hueck & Co

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 64

Kursziel alt: 64

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat Hella nach einer Übernahmeofferte des französischen Autozulieferers Faurecia von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 64 Euro belassen. Der Kurs dürfte sich in den kommenden Wochen auf dem Angebotsniveau von 60 Euro je Aktie (zuzüglich Dividende) bewegen, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Montag vorliegenden Studie. Nachdem sich Faurecia bereits auf den Kauf der von der Hella-Eigentümerfamilie gehaltenen 60 Prozent geeinigt habe, gebe es keine Mindestannahmeschwelle für die Offerte an die anderen Aktionäre. Faurecia dürfte aber zumindest 75 Prozent anstreben./mis/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2021 / 08:15 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.