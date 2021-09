In der aktuellen "Umfrage des Monats" von wallstreet:online geht es um den Stellenwert von ESG-Kriterien bei Investmententscheidungen.

Nachhaltigkeit ist längst mehr als nur ein weiteres Buzzword in der Finanzbranche. Besonders für institutionelle Investoren haben ESG-Kriterien in den vergangenen Jahren einen enorm hohen Stellenwert erlangt. Es scheint fast so, als ginge es nicht mehr ohne die drei markanten Buchstaben, die für nachhaltiges Wirtschaften in den Bereichen Environment, Social und Governance stehen (also Umwelt, soziales Verhalten und verantwortungsvolle Unternehmensführung). Doch welche Rollen spielen ESG-Kriterien bei Deutschlands finanzaffinen Privatanlegern?

Eine aktuelle, nicht repräsentative Umfrage der wallstreet:online AG (ISIN DE000A2GS609), Betreiberin mehrerer Börsenportale und Deutschlands größter Finanzcommunity, zeigt überraschenderweise, dass Privatanleger offensichtlich noch zurückhaltend bei dem Thema sind. Mehr als die Hälfte der knapp 2.700 Teilnehmer gab in der September-Umfrage an, dass sie für ihre Investmententscheidungen ausschließlich auf klassische Finanzmarktzahlen schauen und ESG-Faktoren hingegen keinerlei Beachtung finden.

User kritisieren unverständliche und teilweise zu komplexe Informationen

Nichtsdestotrotz ist für mehr als ein Drittel der Befragten das Thema dennoch relevant: So beschäftigen sich mehr als 25 Prozent aus der Community mit Nachhaltigkeitskriterien und beziehen diese – neben anderen Kennzahlen – in ihre Investmententscheidungen aktiv mit ein.

Für knapp 9 Prozent der Befragten spielt ESG sogar eine absolut ausschlaggebende Rolle, wenn es um die Geldanlage geht: Ohne die Einhaltung von ESG-Standards ist ein Investment für diese Anleger-Gruppe tabu. Interessant ist, dass rund 13 Prozent der befragten Privatanleger sehr gerne in nachhaltige Unternehmen investieren würden, ihnen die Informationen auf der einen Seite oftmals zu komplex und die Gefahren des „Greenwashings“ auf der anderen Seite zu hoch sind.

„Unsere jüngsten Umfrageergebnisse überraschen in ihrer Deutlichkeit. Der Stellenwert von nachhaltigen Investments ist bei Privatanlegern offenbar noch nicht so stark ausgeprägt wie man es auf Basis der Berichterstattung zu dem Thema hätte erwarten können. Immerhin zeigt sich aber, dass ESG durchaus wahrgenommen wird. Neben anderen, klassischen Finanzkennzahlen reihen sich ESG-Kriterien zunehmend in den Reigen der Investmentkriterien für Privatanleger ein.

Die Ergebnisse der aktuellen Umfrage zeigen aber auch, dass Anleger in nachhaltige Geldanlagen investieren würden, wenn die Informationen dazu verständlicher wären. Das heißt im Umkehrschluss, dass Kommunikation sowie Transparenz der Unternehmen durchaus noch Potenzial haben. Wenn diese Punkte verbessert werden, können vermutlich mehr Anleger überzeugt werden, stärker auf Nachhaltigkeit zu achten. Doch Vorsicht, die Gefahr des „Greenwashing“ wird durchaus erkannt.“, kommentiert Matthias Hach, CEO der wallstreet:online AG und der Smartbroker-Betreibergesellschaft wallstreet:online capital AG, das Abstimmungsverhalten

Zum Vorgehen:

Monatlich befragt wallstreet:online seine Community zu aktuellen Geschehnissen rund um die Themen Anlage, Börsen und Aktien. Insgesamt beteiligten sich 2.698 Personen an der nicht repräsentativen Umfrage aus der letzten Augustwoche 2021. Die Frage des Monats lautete: „Das Thema Nachhaltigkeit rückt auch an den Finanzmärkten immer mehr in den Fokus, insbesondere bei institutionellen Anlegern. Inwiefern spielen ESG-Kriterien eine Rolle bei Ihrer Investitionsentscheidung?“ (Zahlen in Klammern entsprechen den gegebenen Antworten in Prozent und absolut) (a) Keine. Ich schaue auf klassische Finanzmarktkennzahlen. (53,22 %/1436) (b) Ich beschäftige mich mit Nachhaltigkeitskriterien und beziehe diese, neben anderen Kennzahlen, auch in meine Investmententscheidung mit ein. (25,28 % /682) (c) Ich würde mich gerne damit auseinandersetzen, doch die Daten und Informationen sind verwirrend und oft unverständlich für mich. Hinzu kommt die Gefahr des „Greenwashings“. (12,71 % /343) (d) Nachhaltigkeitskriterien sind für mich absolut ausschlaggebend. Ich investiere nur noch in Unternehmen die nach ESG-Standards führend sind. (8,78 %/ 237)

Über die wallstreet:online-Gruppe:

Die wallstreet:online-Gruppe betreibt den Smartbroker – einen mehrfach ausgezeichneten Online-Broker, der als einziger Anbieter in Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Mit mehr als 187.000 Depots, davon mehr als 142.000 beim Smartbroker (Stand 6/2021) gehört der Berliner Finanzdienstleister bereits zu den bedeutendsten Anbietern auf dem Markt. Insgesamt verwaltet das Unternehmen Vermögenswerte in Höhe von annähernd 7 Mrd. Euro (Stand 6/2021). Gleichzeitig betreibt die Gesellschaft (ISIN: DE000A2GS609) vier reichweitenstarke Börsenportale (wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de). Mit rund 376 Mio. monatlichen Seitenaufrufen (Durchschnitt 1.HJ 2021) ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und die größte Finanz-Community. In den Foren der vier Börsenportale sind mehr als 830.000 finanzaffine User registriert.