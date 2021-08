DGAP-News: blueplanet Investments AG / Schlagwort(e): Expansion/Auftragseingänge

blueplanet Investments AG baut Produktionskapazitäten in Deutschland aus



16.08.2021 / 10:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





- Steigende Nachfrage nach nachhaltigen, umweltschonenden Produkten

- Erweiterung der Produktionskapazitäten um rund 2.300 Quadratmeter

- Zero-Waste-Water im Fokus

Frankfurt am Main, 12. August 2021. Klimakrise, Coronapandemie, Wasserknappheit - Die Welt steht vor zahlreichen globalen Herausforderungen. Mit seinen nachhaltigen Konzepten und Technologien leistet blueplanet Investments AG einen Beitrag zur Bewältigung der Krisen und ihrer Folgen. Um der gestiegenen Nachfrage nach seinen Lösungen nachzukommen, baut blueplanet nun seine Produktionskapazität in Deutschland aus. Große Nachfrage nach nachhaltigen Desinfektionslösungen Nicht nur in Folge der weltweiten COVID-19-Pandemie ist die Nachfrage nach umweltschonenden Hygiene-, Desinfektions- und Wasserreinigungslösungen deutlich gestiegen. blueplanet reagiert mit einem Produktionsausbau in Deutschland. Die bereits vorhandene Werksfläche am Standort Mörfelden wurde auf rund 1.000m² erweitert. Außerdem mietete das Unternehmen in Groß-Gerau einen weiteren Standort für Produktion und Distribution mit rund 1.600m² an. Die Zahl der eingesetzten Produktionsmaschinen wird ebenfalls weiter erhöht.



"Hinter den Desinfektions- und Hygienelösungen steht eine firmeneigene, innovative Technologie. Hergestellt wird ein desinfizierender Wirkstoff mineralischer Herkunft, der äußerst wirksam gegen Viren, Bakterien und Fungizide ist. Dies belegen weitreichende Studien und Gutachten. Gerade erst wurde unsere Partnergesellschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten als Bester Globaler Anbieter von Desinfektionslösungen ausgezeichnet. Unsere Lösung wird dort beispielsweise in vielen Krankenhäusern eingesetzt", erläutert Thomas Körfgen, COO von blueplanet. Seite 2 ► Seite 1 von 3



