Anlegerverlag Heute bei dynaCERT einsteigen? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 16.08.2021, 10:32 | 32 | 0 | 0 16.08.2021, 10:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Bei dynaCERT knallen heute die Sektkorken. Im Vergleich zum gestrigen Schluss sind die Aktien aktuell rund drei Prozent teurer. Auf einem Spitzenplatz in der Top/Flop-Liste landet damit der Titel. Momentan halten also die Bullen das Ruder in der Hand, aber bleibt das auch so? Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur dynaCERT-Aktie. Einfach hier klicken. Auch wenn dieser Anstieg für die Bullen ein kleiner Siegeszug ist, bleiben doch noch dunkle Wolken am Himmel. Denn die nächste wichtige Haltezone ist nach wie vor in greifbarer Nähe. Dieser markante Punkt liegt bei 0,18 EUR. In den nächsten Tagen dürfte es also zur Sache gehen. Anleger, die für die Zukunft von dynaCERT eher schwarz sehen, für die könnte sich ein Baisse-Einstieg heute lohnen. Denn die gestiegenen Preise bieten allen Putkäufer oder Leerverkäufer einen ordentlichen Discount. dynaCERT-Aktionäre sehen sich dagegen in ihrer Einschätzung bestätigt. Fazit: Sind das bei dynaCERT jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.





