Wiesbaden (ots) - Bislang 470 Millionen Euro für 14.000 Schäden - einen Monat

nach den Überflutungen geht das Tief Bernd als schwerste Unwetter-Katastrophe in

die Geschichte der R+V ein.



2021 entwickelt sich zum Ausnahmejahr, in diesem Sommer jagt ein Unwetter das

andere. "Die Überschwemmungen im Juli übertreffen jedoch alles, was wir bisher

in Deutschland erlebt haben. Das Tief Bernd hat mit seiner Zerstörungswut allein

bei unseren Kunden rund 14.000 Schäden in Höhe von 470 Millionen Euro

verursacht", sagt Norbert Rollinger, Vorstandsvorsitzender der R+V Versicherung.

"Unsere Berater leisten seit Jahren Überzeugungsarbeit beim wichtigen Thema

Naturgefahren: Etwa 70 Prozent aller R+V-Kunden in den Flutgebieten haben sich

dagegen abgesichert." Branchenweit haben im gesamten Bundesgebiet etwa 46

Prozent aller Hausbesitzer eine Elementarschadenversicherung.







unsere Schadenreserven täglich auf, weil die Gutachter bei der Besichtigung vor

Ort feststellen, dass die Zerstörungen vielfach weit schlimmer sind als

befürchtet", berichtet Rollinger, der sich vor Ort selbst ein Bild von der

Katastrophe gemacht hat. Angesichts dieser Eindrücke fordert der R+V-Chef: "Wir

müssen in der Klimapolitik dringend umsteuern." Bei den Überschwemmungen 2002 an

der Elbe haben alle noch von einer Jahrhundertflut gesprochen. "Heute wissen

wir, dass das nur der Auftakt zu weit heftigeren und bis dato kaum vorstellbaren

Naturkatastrophen war."



Ungewöhnlich viele Großschäden



Die Not in den Katastrophengebieten ist auch einen Monat nach dem Unwetter noch

groß. "Unsere Kunden brauchen schnelle und unbürokratische Hilfe. Das hat für

uns oberste Priorität", betont Rollinger. Damit das reibungslos läuft, werden

alle Aufgaben in der Hochwassereinsatzzentrale der R+V koordiniert - von der

Notruf-Hotline, über die Schadenbearbeitung bis hin zum Einsatz von Gutachtern,

Dienstleistern und Schadenregulierern vor Ort. Die R+V hat alle verfügbaren

Mitarbeiter aus dem gesamten Bundesgebiet in die Krisengebiete geschickt. Die

Kunden bekommen schnelle Vorauszahlungen, damit sie die Kosten für

lebensnotwendige Ausgaben decken, ihren zerstörten Hausrat ersetzen oder

Reparaturen in die Wege leiten können.



Zerstörte und beschädigte Gebäude machen mit etwa zwei Dritteln den größten

Anteil aller Schäden aus, darunter ungewöhnlich viele Großschäden. "Auch

Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime sowie Lebensmittelgeschäfte sind stark

betroffen. Hier ist beim Wiederaufbau besondere Eile geboten", sagt der Seite 2 ► Seite 1 von 2



