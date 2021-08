Im September 2020 (Prior Börse Nr. 70) legten wir Ihnen den Biokraftstoff-Hersteller aus Sachsen-Anhalt ans Herz.

17,84 Euro, mittlerweile schnellte er auf 56,60 Euro. Auf Sicht von 12 Monaten zählt die Aktie aus Zörbig nahe Leipzig mit einem Kursplus von 392% zu den besten Performern im Prime-AllShare-Index. Verbio ist der größte Biokraftstoff-Hersteller Europas. Wie läuft das Geschäft in der Praxis ab? Aus Stroh macht das Unternehmen Kraftstoff. Zwei Drittel des hiesigen LKW-Verkehrs könnte Verbio dekarbonisieren, sagt Gründer und Chef Claus Sauter. Innerhalb von drei Stunden verarbeitet eine seiner Anlagen eine LKW-Großladung Stroh. Damit können 15 PKWs ein Jahr lang fahren. Nachwachsende Kraftstoffe sind vorgeschrieben als Beimischung zum Sprit. Im Geschäftsjahr 2020/21 (30. Juni) fuhr Sauter ein Ebitda von 167 Millionen bei einem Umsatz von 1 Milliarde Euro in die Scheune. Die Zahlen basieren auf vorläufigen Berechnungen. Das Nettofinanzvermögen stieg zum Stichtag 30. Juni auf 80 Millionen Euro. Zuletzt ging Sauter von einem Ebitda in einer Größenordnung von 150 Millionen und Finanzvermögen von 65 Millionen Euro aus. Wesentliche Erfolgsfaktoren für das erneute Rekordergebnis waren gute Margen bei CO2-effizientem Biodiesel und Ethanol sowie die starke Nachfrage nach Biomethan. Die finalen Zahlen werden am 22. September vorgelegt. Die 800 Mitarbeiter sind in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie Indien, USA, Kanada, Polen und Ungarn im Einsatz. Verbio setzt auf selbst entwickelte Technologien. Die Kraftstoffe erreichen eine CO2-Einsparung von bis zu 90% gegenüber Benzin oder Diesel. Die Kapazität beträgt rund 660.000 Tonnen Biodiesel, 260.000 Tonnen Bioethanol und 900 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr. Darüber hinaus produziert Verbio Biodünger und Futtermittel für die Landwirtschaft sowie Rohstoffe für Pharma-, Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie. Börsenwert 3,6 Milliarden Euro. Dem steht ein Umsatz von etwa 1,3 Milliarden Euro im laufenden Jahr gegenüber. Auf grüne, nachhaltige Geschäfte fahren mehr Anleger (auch Profis) angesichts des Klimawandels ab. KGV 40. Bemerkenswert: Die Aktie stieg innerhalb von fünf Jahren um fast 1.000%, innerhalb von zehn Jahren um 2.000%. Familie Sauter ist dank des 58% Aktienpakets zu den reichsten Deutschen aufgestiegen. Die Story fing bodenständig an: Nach dem Studium übernahm Diplomkaufmann Sauter 1990 den landwirtschaftlichen Familienbetrieb in Bayern. Im Mai 2006 gründete er Verbio. Fazit: Einsteigen. Die Nachfrage nach Biomethan als klimafreundliche Alternative zum Diesel steigt massiv. Auch Speditionen fahren darauf ab.