Noratis AG begibt erfolgreich Unternehmensanleihe über Privatplatzierung

Eschborn, 16. August 2021 - Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, "Noratis") hat die Emission einer weiteren Unternehmensanleihe 2021/2027 mit einem Volumen von zunächst 10 Mio. Euro erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen einer Privatplatzierung wurde das Volumen vollständig von einer deutschen Versicherung gezeichnet. Die unbesicherte Noratis-Anleihe 2021/2027 hat einen Zinskupon von 4,75 % p.a., eine Laufzeit bis August 2027 und ein Volumen von bis zu 40 Mio. Euro. Die Notierungsaufnahme der Anleihe an der Börse Frankfurt im Freiverkehr (Quotation Board) erfolgte am 13. August 2021. Die zufließenden Mittel dienen primär dem weiteren Portfoliowachstum bzw. der Refinanzierung bereits getätigter Ankäufe.

Jüngst hat Noratis zusammen mit ihren Tochtergesellschaften bereits an Standorten wie Münster, Gelsenkirchen, Celle und Bremen über 600 Wohneinheiten mit mehr als 40.000 Quadratmetern Wohnfläche erworben. "Wir sind mit unserer Geschäftsentwicklung in diesem Jahr sehr zufrieden und wollen den eingeschlagenen Wachstumskurs weiter fortsetzen. Mit diesem Finanzierungskonzept zu attraktiven Konditionen und einem starken Partner in Form einer Kapitalsammelstelle an unserer Seite werden wir interessante Opportunitäten am Markt wahrnehmen können, die sich bereits abzeichnen", so André Speth, Finanzvorstand der Noratis AG. Grundsätzlich steht bei dieser Anleihe ein Volumen von bis zu 40 Mio. Euro zur Verfügung. Der neue Investor hat bereits Interesse bekundet, sein Engagement weiter auszubauen.