Studie: Hamstern ist im globalen Handel "in"- USA gegenüber Europa im Vorteil

Hamburg (ots) -



- Welthandel wächst schneller als erwartet, insbesondere beim Wert der gehandelten Waren und Dienstleistungen

- Für das Gesamtjahr 2021 sattes Plus von 15,9 % (Wert) und 7,7 % (Volumen) erwartet, auch 2022 überdurchschnittliches Wachstum prognostiziert - Engpässe bei Containerkapazitäten und Verspätungen lassen Preise im Welthandel explodieren, kurzfristig keine Entspannung in Sicht

- Unternehmen versuchen, Lagerbestände aufzufüllen und knappe Waren zu hamstern - US-Unternehmen sind gegenüber Europa unter anderem durch die frühere Wiedereröffnung allerdings klar im Vorteil, europäische und insbesondere deutsche Unternehmen haben Mühe, Lagerbestände aufzufüllen - Stabile Lieferketten: Notfallpläne und Partnerschaften dürften in Zukunft wichtiger sein als Geografie



Im bisherigen Jahresverlauf hat sich der Welthandel schneller und stärker als erwartet erholt, insbesondere beim Wert der gehandelten Waren und Dienstleistungen. Für das Gesamtjahr 2021 dürfte sich dies fortsetzen und beim Volumen der gehandelten Waren und Dienstleistungen ein sattes Plus von 7,7 % zu Buche stehen (2020: -8 %), beim Wert sogar ein Zuwachs um +15,9 % (2020: -9,9 %). Zu diesem Schluss kommt die aktuelle Studie "Ship me, if you can" des weltweit führenden Kreditversicherers Euler Hermes.



Hamsterkäufe sind aktuell in im globalen Handel - Europa und Deutschland im Hintertreffen



"Der prophezeite Nachhol-Boom nach dem Lockdown hat längst eingesetzt, und Unternehmen versuchen händeringend, ihre Lagerbestände aufzufüllen, sagt Ron van het Hof, CEO von Euler Hermes in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Das ist aktuell allerdings kein Selbstläufer: Angesichts der anhaltenden Engpässe in der Versorgungskette, insbesondere bei den Schiffscontainern selbst, und den längsten Verspätungen seit einem Jahrzehnt steigen die Preise und damit Kosten des Welthandels im Galopp auf neue Rekordhöhen. Hamsterkäufe sind aktuell in im globalen Handel. Die USA haben im Rennen um die Waren dabei allerdings klar die Nase vorne - unter anderem aufgrund der früheren Wiedereröffnung."