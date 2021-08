Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Corona-Impfungen gehen in Deutschland weiter vor allem mit Zweitimpfungen voran Die Corona-Impfungen in Deutschland gehen weiter vor allem mit Zweitimpfungen voran. Am Sonntag wurden knapp 90 600 Dosen gespritzt, davon führten 67 700 zu einer vollständigen Impfung, wie das Bundesgesundheitsministerium am Montag mitteilte. …