PAION STARTET VERMARKTUNG VON BYFAVO(R) (REMIMAZOLAM) IN DER KURZSEDIERUNG IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH

- Im Vereinigten Königreich finden jährlich Millionen von Eingriffen statt, wie z. B. Koloskopien und Bronchoskopien, die eine Sedierung erfordern

- Byfavo(R) ist das erste von PAION entwickelte Produkt, das in Europa zugelassen und vermarktet wird

Aachen, 16. August 2021 - Das Specialty-Pharma-Unternehmen PAION AG (PA8; ISIN DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard) gibt heute bekannt, dass die Vermarktung von Byfavo(R) gestartet wurde, das Produkt ab sofort im Vereinigten Königreich kommerziell verfügbar ist und über einen Großhändler bestellt und an Kunden geliefert werden kann.

Byfavo(R) wurde im März 2021 von der Europäischen Kommission in der EU (einschließlich der Länder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)) zugelassen. Die Zulassung durch die britische Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) folgte im Juni 2021.

PAION hat im vergangenen Jahr erfahrene Teams in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Medical Affairs und in der operativen Unterstützung aufgebaut, um die Einführung von Byfavo(R) in Großbritannien zu unterstützen. Mit jährlich Millionen von Eingriffen im Vereinigten Königreich, die eine Kurzsedierung erfordern, adressiert Byfavo(R) einen großen potentiellen Markt. Das kommerzielle Team konzentriert sich im ersten Jahr der Markteinführung darauf, dass Byfavo(R) aufgrund des ungedeckten Bedarfs und der gesundheitsökonomischen Vorteile, die es adressiert, in den Krankenhäusern gelistet wird. Darüber hinaus wird die Unterstützung von medizinischem Fachpersonal durch medizinische Schulungen, die die Relevanz einer sicheren Sedierung verdeutlichen, und die Beantwortung ihrer Fragen zu den klinischen Daten von Byfavo(R) von großer Bedeutung sein.