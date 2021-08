Auf politischer Ebene hat sich China im Juli wieder in die Schlagzeilen gebracht.

Auf politischer Ebene hat sich China wieder in die Schlagzeilen gebracht. In den letzten Jahren hatten einzelne Unternehmen und Sektoren immer wieder mit einer strengeren Regulierung zu kämpfen. Der vorläufige Höhepunkt war die kurzfristige Absage des Ant Financial Börsengangs im letzten Oktober. Nun ging die Regierung noch einen Schritt weiter, Ende Juli hat die chinesische Regierung den privaten Bildungssektor quasi verboten. Unternehmen in diesem Bereich müssen nun „non-profit“ werden. Der Sektor war in den letzten Jahren ein stark wachsender Wirtschaftszweig und viele der Unternehmen haben auch über einen Börsengang in den USA Geld eingesammelt. Ob diese Aktien nun noch einen Wert haben, ist fraglich. Die ohnehin kritische Stimmung gegenüber chinesischen Unternehmen hat dieser Schritt dramatisch verschlechtert. Selbst die chinesische Regierung war über die Marktreaktion wohl überrascht, zumindest hat sie in der Folge kommuniziert, dass dies ein einmaliger Schritt aufgrund einer besonderen Situation in dem Sektor gewesen sei. Das Vertrauen der Märkte wieder herzustellen, wird jedoch eine deutlich planbarere politische Handlung und auch eine längere Zeit benötigen.

Der Aktienmarkt hat die negative Entwicklung in China und auch steigende Infektionszahlen mit dem Coronavirus weggesteckt. Die wirtschaftliche Dynamik und die expansive Geldpolitik sind die stärkeren Treiber, damit wird sich voraussichtlich auch der positive Trend an den Märkten weiter fortsetzen.









