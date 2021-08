Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 88,40 Euro

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann



1.HJ 2021: Umsatz- und Ergebnis über Erwartungen; Neue Rekordwerte erreicht; GBC-Prognosen und Kursziel auf 88,50 EUR (bisher: 77,35 EUR) angehoben; Rating KAUFEN



Mit Halbjahresumsätzen in Höhe von 161,37 Mio. EUR (VJ: 114,25 Mio. EUR) und damit einem Anstieg der Umsatzerlöse in Höhe von 41,2 % hat die HELMA Eigenheimbau AG in den ersten sechs Monaten 2021 eine außerordentlich dynamische Geschäftsentwicklung erreicht. Dabei markiert das erreichte Umsatzniveau mit Abstand einen neuen Halbjahresrekordwert, so dass diese Entwicklung mehr als nur eine Rückkehr zur Wachstumsdynamik zu betrachten ist, nachdem der Vorjahreszeitraum stärker von der Pandemie betroffen war. Angesichts des neuen Umsatzrekordwertes hat die HELMA auch beim bereinigten EBIT (bereinigt um den Abgang aktivierter Zinsen) in Höhe von 13,41 Mio. EUR (VJ: 6,92 Mio. EUR) das mit Abstand das beste Halbjahres-Ergebnis der Unternehmenshistorie erreicht. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich auf 8,3 % (VJ: 6,2 %), was ebenfalls auf Halbjahresbasis ein neuer Bestwert ist.



Sowohl auf Umsatz- als auch auf Ergebnisebene haben die Halbjahreszahlen 2021 unsere Erwartungen übertroffen. Zugleich hat die HELMA die bereits Anfang Juli 2021 publizierte Auftragslage detaillierter vorgestellt. Dabei wurden in allen drei Produktbereichen hohe Auftragszuwächse verzeichnet, so dass nach sechs Monaten 2021 ein neuer Rekord-Auftragseingang in Höhe von 197,17 Mio. EUR (VJ: 115,49 Mio. EUR) erreicht wurde. Auf dieser Basis sowie auf Grundlage der sehr guten Halbjahreszahlen hat das HELMA- Management die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2021 weitestgehend bestätigt. Bei einer unveränderten Umsatz-Guidance von 300 - 310 Mio. EUR soll ein Konzern-EBT zwischen 25 - 26 Mio. EUR erreicht werden, wobei nun mindestens das Erreichen der oberen Hälfte der Prognosebandbreite erwartet wird.



