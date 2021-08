dynaCERT-Aktionäre sind heute in absoluter Partystimmung. Immerhin wird die Aktie mit einem Plus von rund acht Prozent gehandelt. Mittlerweile wechseln die Papiere für 0,20 EUR den Besitzer. Gehen die Bullen jetzt zum Angriff über?

Das übergeordnete Bild hat sich damit allerdings nur leicht verbessert. Denn eine wichtige Unterstützung ist immer noch in Schlagdistanz. Dieser Wendepunkt liegt bei 0,18 EUR. Die Anleger werden in den kommenden Tagen bei dynaCERT also ganz genau hinsehen.

Der 200-Tage-Durchschnitt setzt insbesondere langfristig agierende Investoren unter Druck. Schließlich steht dieser Indikator bei 0,32 EUR und deutet damit eher Kursverluste an. Die langfristigen Abwärtstrends verlangsamen sich also mit dem heutigen Tage deutlich.

