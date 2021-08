Paion bringt Byfavo im Vereinigten Königreich auf den Markt

Paion hat den Vertrieb des neuen Narkosemittels Byfavo (Remimazolam) im Vereinigten Königreich begonnen. Byfavo, im Juni von den britischen Behörden für die Kurznarkose zugelassen, sei ab sofort kommerziell verfügbar und könne über einen Großhändler bestellt und an Kunden geliefert werden, so das Aachener Unternehmen am Montag.„Die Markteinführung kommt zu einer Zeit, in der COVID-19 zu erheblichen Rückstaus bei ...