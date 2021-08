DAX – neue Rekorde

Neue Rekorde: Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Handelswoche spürbar zugelegt. Die bekannten Indizes markierten dabei neue Höchststände, der Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Handelswoche spürbar zugelegt. Die bekannten Indizes markierten dabei neue Höchststände, der Deutsche Aktienindex (Dax) übersprang erstmals in seiner Geschichte die Marke von 16.000 Punkten. Zum einen zeigten sich die Anleger erleichtert, dass die Inflationszahlen in den USA nicht weiter zugelegt hatten. Damit sank die Furcht vor einer rascheren geldpolitischen Straffung durch die US-Notenbank Fed. Die auch dadurch befeuerten US-Börsen gaben der hiesigen Stimmung zusätzlichen Schub. Zum anderen wirkten sich einige Unternehmensnachrichten positiv auf die Märkte aus. Wir stellen den Marktkommentar von Robert Ertl, Börse München, vor.

DAX – Endlich über 16.000 Punkte

Der Dax setzte ab Mitte der Handelswoche an drei Tagen neue Bestmarken, am Freitag überwand er die Hürde von 16.000 Punkten und kletterte zeitweise bis auf gut 16.030 Zähler. Aus dem Handel ging der Dax letztlich bei 15.977,44 Punkten, im Wochenvergleich ein Plus von 1,4 Prozent. Zu den großen Wochengewinnern im Index zählten die Titel der Deutschen Telekom mit einem Kursanstieg um 5,6 Prozent. Die Quartalszahlen und die Erhöhung der Jahresprognose sorgten für Kauflaune bei den Anlegern. Dagegen sackte der Kurs des Corona-Gewinners Delivery Hero auf Wochensicht um 11,6 Prozent ab. Schlechtere Aussichten in Bezug auf die Profitabilität des Essenlieferdienstes verdarben den Investoren den Appetit auf die Titel. Der MDax , der in der vergangenen Woche ebenfalls einen neuen Höchststand erreichte, stieg im Wochenvergleich um 1,0 Prozent auf 35.918,40 Zähler. Der TecDax kam um 0,9 Prozent voran auf 3.824,66 Punkte. Der m:access All-Share verbesserte sich minimal auf 2.984,54 Zähler.

Die Quartalszahlen der Deutschen Telekom und der Ausblick in die Zukunft bescherte den Bonnern einen überdurchschnittlichen Kursgewinn.

Anleihen: In engen Grenzen

Die Kurse an den deutschen Anleihemärkten haben sich in der vergangenen Woche in engen Grenzen bewegt, dabei aber wie schon in der Vorwoche keine klare Richtung gefunden. Von Seiten der Konjunkturdaten gab es Impulse sowohl nach oben als auch nach unten, die Auswirkungen auf die Bundespapiere waren aber jeweils begrenzt. Dies umso mehr, als dass aus den relevanten Daten aus den USA sowohl Argumente für eine raschere geldpolitische Straffung als auch dagegen abgeleitet werden konnten. Im Wochenvergleich ging die Rendite der marktbestimmenden zehnjährigen Bundesanleihe leicht von -0,46 auf -0,47 Prozent zurück. Dagegen legte die Umlaufrendite von -0,55 auf -0,51 Prozent zu.

US-Kurse: Verhaltener Wochenausklang

Die US-Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche erneut Gewinne verzeichnet. Zwar sorgte ein schwächer als erwartet ausgefallenes Konsumklima am Freitag für einen verhaltenen Wochenausklang, im Vorfeld hatte es aber bereits neue Höchststände gegeben. Der Dow-Jones-Index stieg im Wochenvergleich um 0,9 Prozent auf 35.515,38 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500-Index legte um 0,7 Prozent auf 4.468,00 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq-100-Index rückte um 0,2 Prozent auf 15.136,68 Punkte vor.

Ausblick: Hält die gute Stimmung an?