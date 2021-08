Berlin (ots) - softgarden, fournisseur de logiciels de recrutement, a acquis en

août absence.io. Cette société propose des solutions informatiques intelligentes

pour la gestion des processus internes RH. Grâce à cette acquisition, softgarden

élargit son portfolio de nouveaux services liés aux ressources humaines au-delà

du recrutement.



absence.io fournit actuellement des solutions SaaS dans le domaine des dossiers

digitalisés du personnel, de la gestion des absences et de l'enregistrement du

temps de travail pour environ 2 200 entreprises, principalement petites et

moyennes. Ses clients sont, entre autres check24.de, Doodle et Red Bull. Depuis

2017, absence.io, fondée en 2014, fait partie de Shore GmbH. Shore propose des

solutions dans le domaine de la digitalisation pour les prestataires de services

locaux, commerçants et artisans, la société compte plus de 100 000 utilisateurs

dans le monde entier.





Un effet de synergie pour les clientsTous les employés d'absence.io seront repris par softgarden dans le cadre decette acquisition. Le PDG de softgarden, Mathias Heese rejoindra le Conseild'Administration de la société reprise et continuera son activité actuelle. Pourle moment, rien ne changera pour les clients d'absence.io, il en sera de mêmepour ceux de softgarden. Dès maintenant cependant, les clients des deuxentreprises auront la possibilité d'opter pour des solutions additionnelles quipourraient parfaitement compléter l'offre dont ils bénéficiaient jusqu'alors.Des processus simples avec un maximum d'ergonomie" absence.io met fin aux processus internes RH compliqués et, grâce à sasimplicité, s'intègre parfaitement bien avec la culture de softgarden ", affirmeMathias Heese : " Tout comme absence.io, softgarden mise sur des processus B2Bsimples avec un maximum d'ergonomie. absence.io ajoute des fonctionnalitésdédiées aux processus RH internes à celles de softgarden orientées sur lerecrutement en les complétant parfaitement. "Un partenaire idéal dans le domaine RH " Nous sommes contents d'avoir trouvédans softgarden un partenaire idéal pour absence.io dans le domaine RH " -déclare Nikbin Rohany, PDG de Shore: " Grâce à l'expérience dont peut seprévaloir softgarden dans le domaine RH et à son renom dans la communauté RH,cette entreprise garantit les conditions idéales pour le développement futurd'absence.io. "Avec les clients d'absence.io ajoutés suite à cette acquisition, softgardencompte aujourd'hui plus de 3 500 clients. La société devient ainsi l'un desprincipaux acteurs du marché des technologies RH en Europe.À propos de softgarden e-recruiting GmbHsoftgarden propose aux entreprises des logiciels pour un recrutement moderne.Grâce à ses solutions, les employeurs de différentes tailles et de tous lessecteurs peuvent attirer les meilleurs candidats. Talent Acquisition Suite quiest un package conçu de manière complète, comprend des fonctionnalités destinéesà gérer les candidats (ATS), à les rechercher activement et à travailler l'imagede marque de l'employeur. Grâce à ce système de recrutement, les employeursréduisent la durée du processus de candidature de plus de moitié. Le Career PagePro permet aux employeurs de créer en peu de temps une page de carrièreconvaincante, orientée sur la conversion. Le Feedback Solution contribue àaméliorer la réputation de l'entreprise en ligne : les avis authentiques venantdes candidats et des employés nouvellement embauchés peuvent être générés etpubliés de manière automatique. Ensemble avec absence.io, acquis en 2021 qui estun fournisseur de solutions pour la gestion des processus RH internes,softgarden possède plus de 3 500 clients. softgarden est principalement actifdans les pays germanophones (région DACH) mais aussi sur les autres marchéseuropéens, tels que la Pologne, l'Espagne et la France. En 2018, InvestcorpTechnology Partners a investi dans softgarden pour accélérer le développement duproduit, la croissance organique et l'expansion internationale de la société.http://www.softgarden.comContact:softgarden e-recruiting GmbHInternational Marketing ManagerCeline BonsignoreTauentzienstraße 1410789 BerlinTéléphone : +33 615 449 288E-Mail : mailto:Celine.Bonsignore@softgarden.comhttp://www.softgarden.comContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/100361/4994759OTS: softgarden