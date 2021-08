Noratis AG platziert mit neuer Anleihe 2021/27 ein Volumen von 10 Mio. Euro

Private Placement – die Noratis AG hat eine neue Unternehmensanleihe 2021/27 aufgelegt und diese im Volumen von zunächst 10 Mio. Euro im Rahmen einer Privatplatzierung bei einer deutschen Versicherung platziert. Die unbesicherte Noratis-Anleihe 2021/27 hat einen Zinskupon von 4,75 % p.a. und ein maximales Gesamtvolumen von bis zu 40 Mio. Euro. Die Notierungsaufnahme der Anleihe im Freiverkehr der Börse Frankfurt ist bereits am 13. August 2021 erfolgt. Die zufließenden Mittel dienen primär dem weiteren Portfoliowachstum bzw. der Refinanzierung bereits getätigter Ankäufe.

„Finanzierungskonzept mit starkem Partner“

„Wir sind mit unserer Geschäftsentwicklung in diesem Jahr sehr zufrieden und wollen den eingeschlagenen Wachstumskurs weiter fortsetzen. Mit diesem Finanzierungskonzept zu attraktiven Konditionen und einem starken Partner in Form einer Kapitalsammelstelle an unserer Seite werden wir interessante Opportunitäten am Markt wahrnehmen können, die sich bereits abzeichnen“, sagt André Speth, Finanzvorstand der Noratis AG.