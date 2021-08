Noratis platziert Anleihe bei institutionellem Investor

Noratis hat eine neue Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2027 platziert. Das Emissionsvolumen in Höhe von zunächst 10 Millionen Euro wurde komplett von einem deutschen Versicherungsunternehmen gezeichnet. Verzinst wird die Anleihe mit 4,75 Prozent und kann auf ein Volumen von bis zu 40 Millionen Euro aufgestockt werden. Der Investor wolle das Engagement ausbauen, so die Gesellschaft.„. Die Notierungsaufnahme der Anleihe an der ...