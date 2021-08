"Ich bin davon überzeugt, dass Faurecia und Hella ausgezeichnet zusammenpassen", sagte Faurecia-Chef Patrick Koller am Montag in einer Telefonkonferenz. "Gemeinsam werden wir einen entscheidenden Vorsprung haben, wenn es darum geht, von den strategischen Treibern der Transformation der Automobilindustrie zu profitieren."

LIPPSTADT/NANTERRE (dpa-AFX) - Der französische Automobilzulieferer Faurecia will seinen Konkurrenten Hella schlucken. Durch die Fusion soll der siebtgrößte Zulieferer weltweit entstehen. Die insgesamt 6,7 Milliarden Euro schwere Transaktion ist auch eine Reaktion auf die Veränderungen in der Autoindustrie mit Wachstumsfeldern wie Elektromobilität und autonomem Fahren. Ob Hella nach der Übernahme börsennotiert bleibt, ist noch offen.

Faurecia übernimmt dazu von den Familiengesellschaftern Hueck und Röpke deren 60-prozentigen Anteil an Hella, wie beide Unternehmen am Wochenende mitteilten. 3,4 Milliarden Euro erhalten die Familien in bar, den Rest in Faurecia-Anteilen. Der Preis liegt dabei bei 60 Euro je Hella-Aktie.

Den übrigen Aktionären will Faurecia Ende September ein Angebot ebenfalls über 60 Euro zuzüglich Dividende machen. Der Abschluss der Übernahme wird für Anfang 2022 erwartet. Finanzieren wollen die Franzosen den Kauf mit einer Mischung aus Krediten, Anleihen sowie einer Kapitalerhöhung.

Dabei lässt Faurecia-Chef Koller offen, ob Hella im Anschluss von der Börse genommen wird. Wenn das Unternehmen die dafür notwendigen Anteile zusammenbekomme, werde man das tun, sagte er in einer Telefonkonferenz. Wenn nicht, könne Faurecia damit umgehen. So könne Faurecia seine Synergieziele auch umsetzen, ohne Hella von der Börse zu nehmen. Auch einen Beherrschungsvertrag streben die Franzosen ihm zufolge zunächst nicht an.

Den Angaben zufolge soll Hella eine wichtige Rolle im zusammengeführten Unternehmen spielen. "Lippstadt wird der weltweite Hauptsitz für drei von sechs Geschäftsbereichen", hieß es in der Mitteilung. "Die Kompetenzen beider Unternehmen ergänzen sich hervorragend. Wir haben langjährige Zusagen für die Standorte und Investitionen in die Zukunftsfelder sichergestellt", erläuterte Jürgen Behrend, der Leiter des Pools der Familiengesellschafter. An den bestehenden Betriebsrats- und Tarifverträgen soll festgehalten werden. Hella beschäftigte zuletzt knapp 36 000 Mitarbeiter.