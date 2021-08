Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX hat die Rekordserie der letzten Woche am Montag zunächst nicht fortgesetzt. Kurz nach 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.920 Punkten berechnet und damit 0,2 unter Vortagesschluss.Adidas, Siemens Energy und Delivery Hero ließen am kräftigsten Federn, Merck , Eon und Deutsche Telekom waren gegen den Trend im Plus. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1782 US-Dollar (-0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8488 Euro zu haben. Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.775 US-Dollar gezahlt (-0,3 Prozent).Das entspricht einem Preis von 48,44 Euro pro Gramm.