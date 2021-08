Partial redemption of ISIN NO0010786999 Nachrichtenquelle: globenewswire | 16.08.2021, 12:57 | 11 | 0 | 0 16.08.2021, 12:57 | Sbanken Boligkreditt AS has bought back NOK 1 100 000 000.- of ISIN NO0010786999, Ticker SBANBK08, 17/22 FRN COVD. New outstanding amount NOK 2 300 000 000.00



This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act



0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer