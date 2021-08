First Helium stellt neue Unternehmenswebsite ins Netz

Calgary, Alberta, 16. August 2021 – First Helium Inc. („First Helium“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: HELI) (FWB: 2MC), ein Heliumexplorations- und -erschließungsunternehmen mit Zugang zu bedeutenden Erschließungsmöglichkeiten im gesamten Westen Kanadas, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine neue Website unter www.firsthelium.com (die „neue Website“) gestartet hat. Die neue Website bietet wichtige Inhalte und Materialien über das Unternehmen, unter anderem seine Unternehmensgeschichte, Informationen für Anleger und andere Ressourcen. Besucher der neuen Website können sich in den Verteiler von First Helium eintragen lassen, sodass sie Updates direkt vom Unternehmen erhalten.

Darüber hinaus freut sich First Helium mitzuteilen, dass es seine Investorenpräsentation (die „aktuelle Investorenpräsentation“) stark überarbeitet hat und sie auf der neuen Website zum Download bereitstellt. Die aktuelle Investorenpräsentation enthält wichtige Informationen über das Unternehmen, unter anderem zu seiner Wettbewerbsstrategie, der Entdeckungsbohrung und dem Projekt Worsley sowie aussichtsreiche Entwicklungsbereiche.

Ferner gibt das Unternehmen bekannt, dass es kürzlich die Firma Hybrid Financial Ltd. („Hybrid”) mit der Erbringung von Marketingdienstleistungen (die „Dienstleistungen“) für das Unternehmen beauftragt hat. Dies soll der Steigerung der Sichtbarkeit auf dem Markt und des Markenbewusstseins für First Helium sowie der Erhöhung der Reichweite des Unternehmens in der Anlegergemeinschaft dienen. Hybrid hat sich verpflichtet, bei der Bereitstellung der Dienstleistungen allen geltenden Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der TSX Venture Exchange nachzukommen. Die Vereinbarung des Unternehmens mit Hybrid hat zunächst eine Laufzeit von sechs Monaten (die „anfängliche Laufzeit“) und wird danach automatisch um jeweils drei Monate verlängert, solange sie nicht vom Unternehmen in Übereinstimmung mit den Vertragsbedingungen gekündigt wird. Hybrid erhält während der anfänglichen Laufzeit eine monatliche Gebühr von 15.000 Dollar zuzüglich anfallender Steuern.