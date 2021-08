Morehouse School of Medicine wählt TrackX für Tracing, Tracking und Sichtbarkeit in Echtzeit

Denver - 16. August 2021 – TrackX Holdings Inc. (TSX.V:TKX | OTC:TKXHF | FRANKFURT:3TH) („TrackX“ oder das „Unternehmen“), ein führender Anbieter von Tracking-, Tracing- und Kooperationslösungen im Unternehmensbereich, hat heute bekannt gegeben, dass die Morehouse School of Medicine TrackX für die Automatisierung seiner institutsübergreifenden Anlagenbestandsführung ausgewählt hat. Mit dieser Vereinbarung kann TrackX sein Angebot, das wesentliche Kosteneinsparungen beinhaltet, auf den Hochschulsektor erweitern.

Die in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia ansässige Morehouse School of Medicine verwaltet auf ihrem Campus derzeit einen Bestand von mehr als 2.500 Maschinen und Anlagen, der von Computern bis hin zu medizintechnischen Geräten reicht. Die Hochschule benötigte eine aktualisierte Bestandsverwaltungslösung, mit der die Effizienz der Mitarbeiter erhöht und eine zeitnahe und punktgenaue Erfassung von Geräte- und Wartungsdaten ermöglicht werden sollte.

Im Rahmen der Vereinbarung wird TrackX dafür sorgen, dass die Morehouse School of Medicine mit der Einrichtung von Lösungen für das End-to-End-Tracing und -Tracking von hochwertigen Assets sowohl Zeit als auch Geld spart. Die maßgeschneiderte TrackX-Lösung umfasst die Entwicklung und Installation eines RFID- und IoT-Asset-Trackings mit einer Echtzeit-Erfassung von Standort- und Zustandsdaten, die von Sensoren und robusten Handscannern erhoben werden. Die Morehouse School of Medicine wird mit TrackX KeyChain auch eine webbasierte Plattform als Managementportal verwenden, um den Bestand zu verwalten, Anlagen und Geräte aufzufinden und ihren Zustand zu prüfen, Wartungsarbeiten zu verwalten und die Beschaffungsabläufe zu optimieren.

„Wir freuen uns schon sehr auf die Zusammenarbeit mit TrackX“, erklärt Dr. Katherine Napier, die in der Morehouse School of Medicine die Funktion des Vice President of Finance & Strategic Financial Planning innehat. „Wie die meisten Hochschuleinrichtungen stehen auch wir unter einem unerhörten Druck, einerseits die Betriebskosten zu senken und andererseits weiterhin Studierende auszubilden und zugleich bei der Schaffung und Förderung von gesundheitlicher Chancengleichheit die Führungsrolle im Bundesstaat Georgia zu übernehmen. TrackX bietet uns eine kostengünstige Lösung, mit der wir unsere derzeit manuelle Bestandsverwaltung automatisieren können. Unsere Investition in TrackX wird sich um ein Vielfaches auszahlen.“