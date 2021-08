Preview Q2: Guidance-Erhöhung erwartet - Bewertungsabschlag zum Closest-Peer zu hoch



Im Zuge des H1-Berichts von Netfonds am 25. August erwarten wir, vor allem aufgrund der laut Management nach wie vor sehr starken Traktion bei Depot-Neueröffnungen sowie dem voranschreitenden Upscaling, erneut ein Wachstum im zweistelligen Bereich.



[Tabelle]



Bereits in Q1/21 erzielte Netfonds erfreuliche Quartalszahlen (Netto-Konzernumsatz: +26,7% yoy; EBITDA: +122,2% yoy). Nun gehen wir aufgrund des weiterhin spürbaren Kundenzustroms von einem Zuwachs bei den Nettoprovisionserlösen auf 8,6 Mio. Euro (+18,6% yoy) sowie einer abermals überproportionalen Ergebnisentwicklung (EBITDA +81,8% yoy auf 1,0 Mio. Euro) aus. Insbesondere angesichts der anhaltenden Kundentransformation in höhermargige Geschäftsbereiche wie z.B. der Hamburger Vermögen dürfte die Nettomarge im Vorjahresvergleich leicht zulegen (MONe +0,2 PP auf 19,7%).

Prognosen erhöht: Bisher hatten wir für Q2/21 konservativere Wachstumsraten erwartet. Aufgrund der bevorstehenden CareFlex-Umsätze avisieren wir in der zweiten Jahreshälfte zudem ein Brutto-Umsatzwachstum von +39,9% yoy, woraus sich für das Gesamtjahr ein Brutto-Erlös von 186,3 Mio. Euro ergibt (zuvor: 177,0 Mio. Euro). Netfonds erhöhte jüngst die Umsatzerwartung bereits auf 180,0 Mio. Euro, was wir damit als etwas zu konservativ erachten. Ergebnisseitig positionieren wir uns mit einem EBITDA von 7,1 Mio. Euro bzw. einem EBIT von 4,6 Mio. Euro sogar noch deutlicher über der u.E. zurückhaltenden Unternehmensprognose, die Geschäftszahlen für 2021 in einer Größenordnung von 5,5 bis 6,5 bzw. 3,5 bis 4,0 Mio. Euro in Aussicht stellt. Wir gehen mit Veröffentlichung des Halbjahresberichts von einer Guidance-Erhöhung aus.



Verändertes Risikoprofil im Immobiliengeschäft: Durch den Erwerb des Sachsen-Portfolios Ende 2020 vollzog Netfonds den Einstieg in den Bereich Immobilien-Asset-Management. Dadurch reduzierte das Unternehmen die Abhängigkeit vom rein transaktionsbasierten Vertriebsgeschäft. Aufgrund von exzellenten Geschäftsbeziehungen der involvierten Gesellschaften erscheint es nun wahrscheinlich, dass ein bedeutender Anteil der Wohnungen länger als ursprünglich vorgesehen im Bestand verbleibt, um so den Portfolioausbau weiter zu penetrieren. Laut Management liegt der Zinssatz für kurzfristiges Fremdkapital zudem üblicherweise unter 2,5% und bislang wurde jedes Projekt mit einem Gewinn abgeschlossen. Da auf den Immobilienbereich bereits ein spürbarer Anteil des Konzernumsatzes (2020: 13,0%; +8 PP yoy) entfällt und diese Quote u.E. weiter ansteigen sollte, reduzieren wir den FK-Zins im DCF-Modell auf 3,0% (zuvor: 4,0%) und erhöhen die FK-Quote auf 40,0% (zuvor: 35,0%). Der WACC sinkt dadurch auf 7,4% (zuvor: 8,1%).



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 50,00 Euro