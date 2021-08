Barsele Minerals und Agnico Eagle verlängern LOI bis Ende August!

Wer sich für die Zeit von wieder höheren Goldpreisen mit Aktien eindecken will, sollte einen Blick auf die Aktie von Barsele Minerals (0,54 CAD | 0,30 Euro; CA0688921083) werfen. Die Kanadier haben im Frühling eine Vereinbarung mit Agnico Eagle zum vollständigen Erwerb des Barsele-Goldprojekts in Schweden geschlossen. Bisher hielt der milliardenschwere Goldproduzent 55 Prozent der Anteile, Barsele dementsprechend 45 Prozent. Mit diesem LOI soll sich die Gemengelage aber ändern und Barsele zum alleinigen Eigentümer aufsteigen ( ausführlich hier ). Das Projekt hat bereits eine Ressource mit 2,5 Mio. Unzen Gold, wobei das Management selbst 3,5 Mio. Unzen Gold als mittelfristiges Ziel ausgegeben hat. Offenbar stehen die beiden Firmen nun kurz vor dem Abschluss des endgültigen Vertrags. Barsele gab bekannt, dass man die Frist dafür auf Ende August verlängert hat. Somit könnte es bereits in zwei Wochen die Nachricht vom vollständigen Erwerb der Anteile geben.

Aktieninfo Barsele Minerals

ISIN/Börsenkürzel (TSX-V): CA0688921083 / BME

Aktienkurs: 0,54 CAD | 0,30 Euro

Börsenwert: 70 Mio. CAD

Aktienzahl (voll verwässert): 129,5 Mio.

davon Optionen: 9,6 Mio.

Schulden: keine

Analysten: National Bank Financial

Top-Anteilseigner: Management & Insider (25%), Fresnilo Mining (4%), weitere Institutionelle Investoren (50%), darunter US Global Investors, Ingalls & Snyder, Donald Smith and Co. Value Fund, Contrarian Group

