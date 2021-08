Hat jemand in den letzten Tagen Merkel gesehen? Autor: Tichys Einblick | 16.08.2021, 13:33 | 29 | 0 | 0 16.08.2021, 13:33 | 1 Das gerade vergangene Wochenende wird als Black Weekend in die Geschichte des Westens eingehen, als Generalversagen der politischen Führung. Das Desaster, das der Westen gegenwärtig in Afghanistan aus eigenem Verschulden erlebt, zeigt die ganze Unfähigkeit der Linksliberalen, ob sie nun Joe Biden, Kamala Harris, Angela Merkel, Olaf Scholz oder Heiko Maas heißen, eine moderne Politik Der Beitrag Hat jemand in den letzten Tagen Merkel gesehen? erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Klaus-Rüdiger Mai.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer