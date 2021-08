Birla Carbon kündigt das Ziel an, bis 2050 keine Kohlenstoffemissionen mehr zu verursachen

MUMBAI, Indien und MARIETTA, Georgia, 16. August 2021 /PRNewswire/ -- Birla Carbon , einer der weltweit führenden Hersteller von Ruß, hat seine Absicht bekannt gegeben, seine Netto-Kohlenstoffemissionen bis 2050 auf Null zu senken. Die Ankündigung wird als natürlicher Fortschritt in der Führungsrolle von Birla Carbon auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft gesehen. Birla Carbon hat kürzlich die Verfügbarkeit von nachhaltigen kohlenstoffhaltigen Materialien (SCM) durch die Einführung seiner Marke Continua bekannt gegeben.

Die Netto-Null-Ankündigung von Birla Carbon steht im Einklang mit dem Pariser Abkommen, das als Teil des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen zur Eindämmung des Klimawandels, zur Anpassung an den Klimawandel und zur Finanzierung unterzeichnet wurde. Es stimmt auch mit dem Projekt der Reifenindustrie des World Business Council for Sustainable Development SDG Roadmap überein, das darauf abzielt, die Gesundheits- und Umweltauswirkungen im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Lebenszyklus von Reifen auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft anzugehen. Innerhalb der Aditya Birla Group arbeitet Birla Carbon mit Schwesterunternehmen zusammen, um über das Aditya Birla Science and Technology Center Initiativen zur Dekarbonisierung zu entwickeln.

Mehr als 160 Jahre außerordentlicher Innovation in der Rußindustrie in Verbindung mit jahrzehntelanger Konzentration auf das Erreichen von Nachhaltigkeit machen dieses Netto-Null-Ziel nicht nur erstrebenswert, sondern auch erreichbar. Birla Carbon gründet eine Reihe von Partnerschaften mit führenden Anbietern von Nachhaltigkeitslösungen und erforscht neue und fortschrittliche Technologien, die zur Erreichung seines Ziels eingesetzt werden sollen. Birla Carbon wird sich auch auf die Science-Based Target Initiative (SBTi) beziehen. In den nächsten 12 Monaten wird Birla Carbon sich verpflichten, Zwischenziele zu bewerten und zu veröffentlichen, die mit den SBTi übereinstimmen.