Ringmetall SE erhöht Prognose deutlich nach dynamischem erstem Halbjahr

München, 16. August 2021 - Die Ringmetall SE (ISIN: DE000A3E5E55) hat sich auf Basis erster vorläufiger Zahlen im ersten Halbjahr 2021 deutlich besser entwickelt als im Vorjahr. Entsprechend erhöht die Gesellschaft deutlich Ihre Prognose über die zu erwartende Geschäftsentwicklung im Gesamtjahr.

Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr um 25,6 Prozent auf 78,3 Mio. EUR (H1 2020: 62,3 Mio. EUR). Neben einem deutlichen Anstieg der Stahlpreise, die das Unternehmen weitestgehend an seine Kunden weiterreichen konnte, war auch ein volumenmäßiger Absatzanstieg im Spannringgeschäft für den Umsatzzuwachs maßgeblich. Gleichzeitig profitierte das Unternehmen von der Entwicklung des US-Dollar zum Euro und einer deutlichen Belebung der Nachfrage im Geschäftsbereich Industrial Handling. Das Ergebnis vor Ertragsteuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) wies einen rund dreimal so hohen Zuwachs auf. Es erhöhte sich um 74,0 Prozent auf 11,3 Mio. EUR (H1 2020: 6,5 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge stieg entsprechend von 10,3 Prozent im Vorjahr auf 14,3 Prozent und markiert damit ein neues historisches Hoch in der bisherigen Unternehmensentwicklung. Der deutliche Anstieg der Profitabilität ist hierbei im Wesentlichen einer weiteren Steigerung der Produktionseffizienz und der Personalauslastung zuzuschreiben, sowie einer weiteren Reduktion des Produktionsausschusses und der Generierung konzernweiter Einkaufs- und Produktionssynergien.



Die wesentlichen Kennzahlen zur Geschäftsentwicklung im Berichtszeitraum stellen sich wie folgt dar:



in Mio. EUR H1 2021 H1 2020 [abs.] [%]

Konzernumsatz 78,3 62,3 16,0 25,6

Rohertrag * 37,4 30,2 7,2 23,9

Bruttomarge 47,3% 47,8%

EBITDA 11,3 6,5 4,8 74,0

EBITDA-Marge 14,3% 10,3%

EBIT 8,2 3,4 4,8 143,7

EBIT-Marge 10,4% 5,3%

*Rohertrag definiert als: Umsatzerlöse einschließlich Bestandsveränderung abzüglich Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen