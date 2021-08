---------------------------------------------------------------------------

Deutliche Erhöhung der pro-forma Prognose für das Geschäftsjahr 2021

Frankfurt am Main, 16. August 2021. Die Brockhaus Capital Management AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, "BCM AG") erhöht ihre pro-forma Prognose für das Geschäftsjahr 2021 deutlich.



Unter Berücksichtigung der Akquisition der Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG (zusammen mit den mit ihr verbundenen Unternehmen "Bikeleasing") hebt die BCM AG ihre pro-forma Prognose deutlich an und erwartet im Geschäftsjahr 2021 nun pro-forma Umsatzerlöse zwischen EUR 125 Mio. und EUR 135 Mio. (zuvor zwischen EUR 120 Mio. und EUR 130 Mio.) bei einem bereinigten pro-forma EBITDA zwischen EUR 42 Mio. und EUR 46 Mio. (zuvor EUR 34 Mio.). Dies entspricht einer bereinigten pro-forma EBITDA-Marge zwischen 31% und 37% (zuvor zwischen 26% und 28%).



Mit dem Vertragsabschluss bzgl. des Erwerbs der Bikeleasing am 16. Juni 2021 hat die BCM AG eine pro-forma Prognose für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht, wobei diese durch eine noch nicht erfolgte IFRS-Überleitung im Rahmen der Transaktion mit erheblicher Unsicherheit behaftet war. Vor dem Hintergrund einer mittlerweile weit vorangeschritten Überleitung der Kennzahlen auf IFRS, aktualisiert die BCM AG ihre pro-forma Prognose für das Geschäftsjahr 2021 entsprechend.



Bei den prognostizierten Kennzahlen handelt es sich um pro-forma Werte unter Vollkonsolidierung der Bikeleasing. Damit wird die Ertragslage des Konzerns so dargestellt, als hätte der Erwerb der Bikeleasing bereits am 1. Januar 2021 stattgefunden. Die pro-forma Prognose steht unter der Annahme des Vollzugs des Erwerbs ("Closing") der Bikeleasing noch im laufenden Geschäftsjahr. Es bestehen weiterhin Unsicherheiten hinsichtlich der IFRS-Überleitung sowie aufschiebende Bedingungen für die Transaktion wie der erfolgreiche Abschluss eines Inhaberkontrollverfahrens durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") und ein Finanzierungsvorbehalt. Für Definitionen von alternativen Leistungskennzahlen wird auf Seite 73 des Geschäftsberichts 2020 der BCM AG verwiesen, der unter https://ir.bcm-ag.com/publikationen zur Verfügung steht.



Der Halbjahresfinanzbericht H1 2021 der BCM-Gruppe wird am 16. August 2021 veröffentlicht. Dieser wird auf der Website des Unternehmens www.bcm-ag.com in der Rubrik Investoren - Publikationen zu finden sein.

Für Investoren:



Brockhaus Capital Management

Paul Göhring

Head of Investor Relations

Phone: +49 69 20 43 40 978

E-Mail: goehring@bcm-ag.com



Sprache: Deutsch

Unternehmen: Brockhaus Capital Management AG

Thurn-und-Taxis-Platz 6

60313 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49 (0)69 2043 409 0

Fax: +49 (0)69 2043 409 71

E-Mail: info@bcm-ag.com

Internet: http://bcm-ag.com

ISIN: DE000A2GSU42

WKN: A2GSU4

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

