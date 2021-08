Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Westwing & home24 So geht's bei den Möbelaktien weiter Anleger im Kaufrausch sendeten die Aktien der Westwing Group (WKN: A2N4H0) und von home24 (WKN: A14KEB) am Freitag +10,1% und +8,1% im Gleichschritt gen Norden. Heute korrigieren beide. Die Kursparty in Möbelaktien wird aber weitergehen. Westwing und home24 sind zwei deutsche Unternehmen, die aus ihrer Peer Group mit online-basierten Geschäftsmodellen herausstechen. Insbesondere Westwing definiert den […]