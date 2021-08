Ringmetall meldet Halbjahreszahlen und hebt die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2021 an. Man erwartet nun einen Umsatz zwischen 150 Millionen Euro und 160 Millionen Euro - ein Plus von 15 Millionen Euro zur bisherigen Prognose. Die Erwartungen für das EBITDA erhöht Ringmetall um 4 Millionen Euro auf nun 17 Millionen Euro bis 19 Millionen Euro. Das Unternehmen spricht von einer unverändert hohen Dynamik in der ...