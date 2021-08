Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 16.08.2021

Kursziel: 23,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Sebastian Weidhüner



Zur Halbzeit voll im Plan - Erhöhte Jahresprognose bekräftigt

W&W hat am vergangenen Freitag Zahlen für Q2/21 veröffentlicht und insbesondere angesichts einer erfreulichen Schadenentwicklung und der anhaltend dynamischen Baukonjunktur die am 23. Juni angehobene Prognose bestätigt.



Konzernüberschuss mit zweistelligem Wachstum: Der Quartalsgewinn (+12,0% yoy auf 91,8 Mio. Euro) in Q2 resultierte v.a. aus einer Erhöhung der eingenommenen Versicherungsprämien (+14,0% yoy) infolge eines starken Neugeschäfts sowie den durch einen günstigen Schadenverlauf geringeren Leistungen aus Versicherungsverträgen (-7,7% yoy). Dadurch wurde das rückläufige Finanzergebnis (-29,7% yoy auf 613,5 Mio. Euro) überkompensiert, dessen Verringerung unter anderem durch einen freiwilligen Pensionskassenzuschuss i.H.v. 40 Mio. Euro zur Absicherung künftiger Pensionsverpflichtungen bedingt ist. W&W entschied sich für diesen Einmaleffekt angesichts der guten Ertragslage, was die konservative Bilanzpolitik des Unternehmens u.E. abermals verdeutlicht.

Im Geschäftsfeld Wohnen verzeichnete W&W angesichts anhaltend vorteilhafter Finanzierungsbedingungen eine Erhöhung des Neugeschäfts in der Baufinanzierung inkl. Fremdbuchvermittlung auf 1.849,4 Mio. Euro (+6,5% yoy). Auch das eingelöste Netto-Bausparneugeschäft konnte auf 2.630,9 Mio. Euro (+8,0% yoy) gesteigert werden, während im Vorquartal noch ein Rückgang um 10,1% yoy vorlag. Das Segmentergebnis wuchs somit deutlich auf 11,0 Mio. Euro (+247,5% yoy).



Der Geschäftsbereich Versichern wies sowohl in der Personen- (+20,3% yoy) als auch in der Schaden- und Unfallversicherung (+10,3% yoy) erhöhte Bruttobeiträge aus. Die attraktive Schadenfrequenz (H1/21: -2,9 PP yoy auf 82,4%) ist u.E. nicht zuletzt die Folge einer rückläufigen Kundenmobilität sowie der vorsichtigen Zeichnungspolitik W&Ws.



Das Segment brandpool ordnet die digitalen Aktivitäten des W&W-Konzerns neu. So wird z.B. die 2016 initiierte Digitalmarke Adam Riese, die bereits über mehr als 220.000 Kunden (vs. 164.000 zum 31.12.) verfügt, fortan sichtbarer in die Vertriebsausrichtung der Württembergischen Versicherung einbezogen. Dadurch soll die Digitalkompetenz zunehmend auch auf die traditionellen Versicherungszweige übertragen werden. Durch die vertiefte Verzahnung dürften die 2020 gebuchten Bruttobeiträge i.H.v. 12,1 Mio. Euro (+95,9% yoy) im laufenden Geschäftsjahr u.E. nochmals erheblich auf rund 20 Mio. Euro zulegen. Trotz eingeschränkter Vergleichbarkeit stellt die Bewertung von Wefox von rund 2,5 Mrd. Euro bei einem Prämienvolumen von 33,8 Mio. Euro in 2020 einen interessanten Cross-Read dar, der das äußerst günstige Kursniveau der W&W-Aktie nochmals hervorhebt.



