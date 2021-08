Adverity sichert sich 120 Millionen US-Dollar Investition von SoftBank Vision Fund 2 dank boomender Nachfrage nach Marketinganalysen

Adverity , die schnell wachsende Marketing-Analyse-Plattform, gab heute den Abschluss einer Serie-D-Finanzierungsrunde in Höhe von 120 Millionen US-Dollar unter der Leitung der SoftBank Vision Fund 2 1 bekannt. Ebenfalls an der Finanzierungsrunde beteiligt war der bestehende Investor Sapphire Ventures.

Image copyright of Carina Brunthaler Adverity's Management Team (left to right): Christina Schlesinger (Chief Customer Officer), Andreas Glänzer (Chief Operating Officer), Alexander Igelsböck (Chief Executive Officer), Harriet Durnford-Smith (Chief Marketing Officer), Martin Brunthaler (Chief Technology Officer)

Adverity hat die Mission, die Marketingleistung durch intelligente datengesteuerte Erkenntnisse zu verbessern. Das in Wien gegründete Unternehmen mit Büros in London und New York konnte in den letzten 12 Monaten einen Kundenzuwachs von 120% verzeichnen. Das wachsende Portfolio von Adverity umfasst globale Marken und Agenturen wie IKEA, Red Bull, Unilever, MediaCom und Vodafone. Adverity erzielte zuletzt das beste Quartal seiner Unternehmensgeschichte und in den letzten vier Jahren eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 105%. Das weltweit wachsende Team wurde seit 2019 um 300% vergrößert.

Die Ankündigung folgt weniger als 16 Monate nach der Serie C-Finanzierung von Adverity in Höhe von 30 Millionen US-Dollar und nach insgesamt drei Investitionsrunden in nur drei Jahren. Die jüngste Runde bringt die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf mehr als 165 Millionen US-Dollar. Nach Angaben der Forschungsgruppe Market Research Future wird der globale Markt für Datenanalysen bis 2026 voraussichtlich 132,9 Milliarden US-Dollar erreichen. Denn Unternehmen werden zukünftig verstärkt darauf angewiesen sein, den größtmöglichen Nutzen aus ihren Daten zu erzielen.

Datenschutz und -sicherheit werden für Unternehmen zu einem kritischen Erfolgsfaktor. Der Bedarf an Datenanalysen hat sich vor dem Hintergrund der anhaltenden Debatte um Drittanbieter-Cookies noch erhöht. Sie werden die Art und Weise, wie Marketer die Kampagenleistung messen, grundlegend verändern. Gleichzeitig haben die durch die Corona-Pandemie verursachten Marktturbulenzen den Druck auf Marketer verstärkt, ihre Investitionen zu rechtfertigen und schnelle, genaue und erkenntnisbasierte Entscheidungen zu treffen.