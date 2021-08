Der Hype ist groß – Online-Coaches erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, indem Sie ihren Kunden dabei helfen, alles aus sich rauszuholen.

Immer mehr Menschen wagen den Schritt in die Selbstständigkeit und nehmen bei anerkannten Mentoren, Speakern und Experten Programme wahr. Das Problem vieler solcher angebotenen Coaching-Strategien? Alle Teilnehmer bekommen denselben Input, es wird eine bestimmte Strategie an eine Vielzahl motivierter und lernwilliger Personen herangetragen. Nachdem diese Strukturen und Businessmodelle jedoch an die Teilnehmer kommuniziert wurden, muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er den theoretischen Input in die Praxis umsetzt. Die praktische Implementierung stellt dabei häufig Probleme dar, diese Erfahrung musste auch Mustafa Inan machen. Mit seiner eigenen Vision bewahrt er nun Menschen davor, dieselben Fehler zu machen und damit wichtige Zeit auf dem Weg zur Selbstständigkeit zu verlieren.

Herausforderungen im Online-Coaching

Der ehemalige Pokerprofi Mustafa Inan setzte sich zum Ziel als Online-Coach voll durchzustarten. Mittlerweile ist der zweifache Familienvater nicht nur Coach, sondern auch Unternehmer, Mentor, Experte und Visionär. Doch bis sich Inan dieser Titel und Auszeichnungen erfreuen konnte, musste er sich einem langwierigen Lernprozess unterziehen – und erkannte die Schattenseiten vieler Coachings. Auch Inan suchte bei populären und erfolgreichen Mentoren und Coaches Unterstützung und wollte mit deren Strategie sofort voll durchstarten. Was ihm jedoch schnell klar wurde war, dass keine individuelle Beratung in den Programmen vorgesehen war und jeder weitere Teilnehmer die gleiche Strategie verfolgte. Es fehlte an Wiedererkennungswert, er war nur eine Nummer von vielen. Damit war auch verbunden, dass keine wirkliche Unterstützung für bestimmte Probleme bei der Umsetzung vorhanden war. Man war auf sich allein gestellt und hat somit wichtige Jahre im Prozess der Selbstständigkeit verloren.

P.C.A. – Die Practical Coaching Academy



Die Bühne als zweites Zuhause. Bild: Daniel Preuß

Auch wenn der heutige Unternehmer somit einige Jahre verloren hatte, entstand dadurch seine ganz persönliche Vision, wie er seine Leidenschaft durchführen konnte: Menschen auf ihrem Weg zu einer besseren Version zu unterstützen. Dafür hatte Inan seine bisherigen Erfahrungen reflektiert und konnte so ein ideales Programm für seine Kunden erstellen. Seine wichtigsten Erkenntnisse für eine langfristige und erfolgreiche Karriere als Online-Coach waren eine individuelle Betreuung und die damit verbundene schrittweise Unterstützung seiner Kunden. Mit diesen beiden wichtigen Anhaltspunkten entstand die PCA.

Die Practical Coaching Academy besteht aus einem Expertenteam rund um Mustafa Inan. Die Experten Max Oberüber, Alexandra Brockmeyer und Christian Nogal arbeiten gemeinsam mit Mustafa Inan und sind die Köpfe hinter der PCA. Jeder der vier Akteure ist dabei auf einen bestimmten Bereich spezialisiert, somit ergänzt sich das Vierergespann perfekt und bietet den Kunden eine breite und weitreichende Expertise. Alle Mitglieder der Pracitcal Coaching Academy können die Kunden zudem mit ihrem geballten, über viele Jahre angehäuften Know-How unterstützen. Es handelt sich somit um eine Intensiv-Mentoring-Programm, in dem die Kunden gemeinsam mit den Mitgliedern individuell ihr Coaching, Consulting und Speaking-Business auf- und ausbauen. Um an der Academy teilnehmen zu können, müssen die Kunden bereits inhaltliche Expertise in ihrem Themenbereich vorweisen.

Worin besteht der Unterschied zu anderen Mentoring Programmen?

Die Practical Coaching Academy sorgt dafür, dass von Beginn an mit einem Team bestehend aus Experten zusammengearbeitet wird und individuelle, strukturierte Beratung angeboten wird. Zu Beginn geht es darum den Kunden auf einer persönlichen Ebene kennenzulernen und weiterzuentwickeln. Menschen definieren sich über ihre Prägungen, ihr Mindset – grob gesagt über ihre Persönlichkeit. Und dabei möchten Inan und Co. ansetzen – um ein stabiles Fundament setzen zu können und zwischenmenschlich eine solide Basis zu schaffen. In weiterer Folge wird dann das individuelle Business-System mit den Kunden geschaffen und Stück für Stück aufgebaut.

Ein Leitfaden in der PCA durchleuchtet dabei diese Schritte systematisch und schafft somit eine klare Struktur. Denn wenn ein Coach seine Kunden nicht auf einer persönlichen Ebene versteht, so können rasch Spannungen entstehen und die Visionen von Coach und Kunde in persönlicher als auch beruflicher Hinsicht weit aneinander vorbeischrammen. Somit ist es Inan und seinen Kollegen sehr wichtig sich zuerst persönliche auf einer Wellenlänge zu befinden. Zudem ist ein elementarer Grundstein dieses Coachings die ständige Möglichkeit der Interaktion. Kunden haben die Möglichkeit per Whatsapp oder Video-Calls mit den Mentoren über diverse Fragen oder Anmerkungen zu kommunizieren. Dabei erfolgen keine Group-Calls oder Nachrichten in Whatsapp-Gruppen mit zahlreichen Teilnehmern – alles individuell und einzeln auf den jeweiligen Kunden angepasst. Mit dem Experten Team haben die Kunden ideale Ansprechpartner um ein gesundes, nachhaltig erfolgreiches Business aufbauen zu können.

Mustafa und sein Team gehen All-In. Du auch?

Jahrelang musste Mustafa Inan seinen eigenen Weg zum langfristigen Erfolg suchen – und hat ihn gefunden. Es gelang ihm, aus seinen Erfahrungen und Eindrücken sein ganz persönliches und eigenes Konzept zu entwerfen, um Menschen zu unterstützen. In diesen Jahren hatte er in seinen Seminaren und Schulungen nie persönlichen Kontakt mit den Coaches, musste sämtliche Prozesse allein umsetzen und schenkte so drei wertvolle Jahre auf seinem eigenen Weg zum Selbstständigen her. Doch wirklich entscheidend ist, was man aus dieser scheinbar verlorenen Zeit macht. Diese Jahre und Erfahrungen haben Inan zu dem gemacht, der er heute ist. Ein erfolgreicher Unternehmer, Speaker, Visionär und Online-Coach, der seine Community dabei hilft, die beste Version seiner selbst zu werden.

Individuelle Betreuung sowohl auf persönlicher als auch geschäftlicher Ebene – Inan und seine Partner überzeugen durch eine breite Expertise und einer umfangreichen Unterstützung. Es wird Schritt für Schritt gemeinsam durchgeführt, bei Unklarheiten bekommt man immer sofort eine Rückmeldung. Somit hat auch das Betreuerteam der PCA rund um die Uhr einen Überblick, bei welchen Prozessen die Kunden Probleme haben. So gelingt es gemeinsam etwaige Unklarheiten aus dem Weg zu schaffen und mithilfe von Erklärungen und der Unterstützung der Coaches einen weiteren Schritt in Richtung Selbstverwirklichung zu machen. Sie setzen also alles daran, ein stabiles Fundament für dich und deine Vision zu schaffen. Die Mitglieder der PCA gehen All-In mit dir. Gehst du nach der PCA All-In mit deinem Business?