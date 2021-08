MAX21 AG: BINECT AG - NEUER NAME IM HANDELSREGISTER EINGETRAGEN

- Umfirmierung der bisherigen MAX 21 AG erfolgreich abgeschlossen

- Sichtbarer Fokus auf gleichnamige Software- und Serviceplattform

- Erstmalige Präsentation als Binect AG auf der Herbstkonferenz

Weiterstadt, 16.08.2021. Binect AG (ISIN: DE000A3H2135) lautet der neue Name der bisherigen Max 21 AG. Die von den Aktionären im Juli auf der ordentlichen Hauptversammlung beschlossene Umfirmierung wurde am vergangenen Freitag im Handelsregister Köln eingetragen, der operative Sitz bleibt in Weiterstadt. Der Schritt veranschaulicht die künftige Fokussierung auf das Plattformgeschäft mit digitalen Bausteinen für die Dokumentenlogistik, dessen Kern heute in der hundertprozentigen Tochtergesellschaft Binect GmbH gebündelt ist. Die Binect GmbH ist einer der führenden innovativen deutschen Anbieter für das Postausgangsmanagement und die Digitalisierung des Dokumenten- und Briefversands.

Mit der Umfirmierung rückt die in den Kernzielgruppen etablierte Marke Binect jetzt auch am Kapitalmarkt in den Vordergrund. Ausgehend von dem Claim "Geschäftspost.Einfach.Digital" entwickelt und integriert Binect digitale Bausteine und Lösungen für mittelständische Unternehmen sowie Behörden und andere Institutionen. Binect unterstützt ihre Kunden aktiv bei der Digitalisierung ihrer Dokumentenprozesse. Die standardisierten Softwarelösungen (digitaler Postausgang, Posteingang, etc.) werden künftig überwiegend als SaaS-Dienste auf einer gemeinsamen Plattform angeboten, ergänzt um komplementäre Dienstleistungen für das Outsourcing des Dokumentenmanagements (z.B. Druck, Frankierung, Zustellung oder Scan von Geschäftsdokumenten).