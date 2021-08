RBC lädt Teilnehmer auf der ganzen Welt zu einem neu gestalteten, virtuellen Race for the Kids-Event ein

Toronto (ots/PRNewswire) - Eine neue mobile App hält die Teilnehmer in

Verbindung, während sie laufen, gehen oder rollen, um 35 jugendorientierte

Wohltätigkeitsorganisationen in 19 Ländern zu unterstützen



Aufgrund der anhaltenden Auswirkungen von COVID-19 wird das RBC Race for the

Kids in seinem globalen, virtuellen Format für ein Veranstaltungswochenende am

16. und 17. Oktober 2021 zurückkehren. Heute eröffnete RBC die Anmeldung für das

Veranstaltungswochenende und kündigte Pläne für ein neu gestaltetes, virtuelles

Teilnehmererlebnis mit einer neuen mobilen App an.







Veranstaltungsreihe RBC Race for the Kids proaktiv auf ein globales, virtuelles

Format um - so konnte sichergestellt werden, dass junge Menschen rund um den

Globus weiterhin unterstützt werden konnten, ohne dass es zu Einschränkungen bei

öffentlichen Veranstaltungen kam. Als Ergebnis wurden im Jahr 2020 von über

33.000 Teilnehmern 8,8 Millionen Dollar gesammelt, die Dutzenden von

jugendlichen Wohltätigkeitspartnern zugute kamen, deren Unterstützung und

Dienste mehr denn je benötigt wurden.



Eine neue Art des Rennens



Das RBC Race for the Kids steht allen offen, unabhängig von ihrer geografischen

Lage, ihrem Alter oder ihrem Fitnesszustand. Teilnehmer können sich kostenlos

auf https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3255959-1&h=1759680204&u=https%3A%2F%2Fc

212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3255959-2%26h%3D2420719085%26u%3Dht

tp%253A%252F%252Fwww.rbcraceforthekids.com%252F%26a%3Drbcraceforthekids.com&a=rb

craceforthekids.com registrieren - eine integrierte Registrierungs- und

Spendenplattform, die ein nahtloses Erlebnis bietet.



Neu für 2021 ist, dass die Teilnehmer des RBC Race for the Kids das

Veranstaltungswochenende über eine mobile App erleben können. Nach der

Registrierung können die Teilnehmer die App herunterladen, um die vielen

spannenden, interaktiven Funktionen zu nutzen, darunter:



- Auswahl einer vorher festgelegten Strecke, die sie in ihrer Gemeinde

zurücklegen müssen (ohne vorgegebene Routen). Je nach gewählter Distanz gibt

die App während der Veranstaltung eine Reihe von akustischen Hinweisen, um die

Teilnehmer zu ermutigen und anzuspornen, ihre persönliche Ziellinie zu

erreichen.

- Sie wählen die bequemste Methode zur Aufzeichnung ihrer Aktivitäten: über den

integrierten In-App-Tracker oder durch Verknüpfung mit einem tragbaren

Fitnessgerät.

- Sie können Trainingskilometer nachverfolgen, gegen Einzelpersonen oder Teams

antreten, um in der Rangliste nach oben zu klettern, und die

Trainingsaktivitäten ihrer Kollegen verfolgen. Seite 2 ► Seite 1 von 3



