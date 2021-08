BERLIN (dpa-AFX) - Mit Verzögerung und weniger Teilnehmern als erwartet haben Umweltschutzgruppen am Montag im Berliner Regierungsviertel mit ihren für diese Woche angekündigten Protestaktionen begonnen. Am Brandenburger Tor setzten sich am Vormittag mehrere hundert Menschen auf den Platz des 18. März, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Die Polizei war mit einem großen Aufgebot vertreten. Der Straßenverkehr wurde umgeleitet und der unterirdische S-Bahnverkehr war in dem Bereich unterbrochen.

Die Sitzblockade von Umweltschützern wurde am Nachmittag geräumt. Beamte trugen viele junge Männer und Frauen von der Straße auf den Platz des 18. März. Probleme bereitete den Sicherheitskräften nur eine kleine Gruppe von Demonstranten, die sich auf der Straße mit einem Sekundenkleber festgeklebt hatte, was die Polizei mit Hilfe von Chemikalien lösen wollte. Am Nachmittag sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz, die Lage am Brandenburger Tor sei ruhig. Die Blockade sei aufgelöst. Dort seien etwa 300 Menschen gewesen.