Schauen wir uns einige Eckdaten aus dem Quartalsbericht an. Tilray gab den Nettoumsatz für sein 4. Quartal 2021 mit 142,236 Mio. US-Dollar an; nach 113,542 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Sogar noch besser lief es auf der Ergebnisseite. Hier konnte Tilray ebenfalls punkten. Das Unternehmen wies für den Berichtszeitraum einen Nettogewinn in Höhe von 33,605 Mio. US-Dollar aus; nach einem Nettoverlust in Höhe von - 84,306 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das wichtige adjustierte EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation, and amortization) fiel mit 12,319 Mio. US-Dollar ebenfalls positiv aus. Im Vergleichszeitraum 2020 betrug das adjustierte EBITDA 3,211 Mio. US-Dollar. Tilray gelang es im 3-Monats-Zeitraum zum 31.05.2021 zudem, einen positiven free cash flow (+3,338 Mio. US-Dollar) zu generieren. Noch im Vorjahresquartal fiel diese Kennzahl mit -28,275 Mio. US-Dollar) deutlich negativ aus.

Unterm Strich kann man konstatieren, dass Tilray mit den Zahlen positiv überraschen konnte. Die erste Reaktion fiel entsprechend aus. Die Aktie schoss deutlich über die 16 US-Dollar. Damit führte die Tilray-Aktie zunächst eine charttechnische Entspannung herbei, rettete sie sich doch wieder über die wichtige Zone um 13,4 US-Dollar.

Der obere Chart zeigt aber auch gleichzeitig, dass der „richtige“ Befreiungsschlag ausblieb. Im Bereich um 16,4 / 16,8 US-Dollar hatte sich ein massives Widerstandscluster ausgebildet, das zu diesem Zeitpunkt zudem von der 200-Tage-Linie und der 38-Tage-Linie verstärkt wurde. Und genau in diesem Bereich verebbte der nach den Zahlen initiierte Vorstoß, sodass die Bedeutung der Zone 16,4 / 16,8 US-Dollar dadurch noch einmal zugenommen hat. Mittlerweile hat sich die Aktie auf unter 15,0 US-Dollar zurückgezogen.

Kurzum. Die Tilray-Aktie ließ die Chance, durch einen Ausbruch über die Zone 16,4 / 16,8 US-Dollar ein frisches Kaufsignal zu generieren und einen charttechnischen Befreiungsschlag zu landen, ungenutzt. Stattdessen ging der Wert zur Tagesordnung, spricht Seitwärtsphase, über. Auf der Unterseite gilt es, die Bereiche um 13,4 US-Dollar und 12,5 US-Dollar im Auge zu behalten. Sollte es für Tilray darunter gehen, müsste eine Neubewertung der Lage erfolgen.